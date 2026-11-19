Des raids israéliens visent des hauteurs dans la région de la Bekaa, dans l’est du Liban

L’aviation de l’occupation israélienne a mené quatre raids ciblant les hauteurs de Nabi Chit ainsi que les collines entourant les localités de Janta et Yahfoufa, dans la région de la Bekaa (est du Liban), selon le correspondant d’Al-Mayadeen.

Par ailleurs, le commandant en chef de l’armée libanaise, le général Rodolphe Haykal, a adressé ce jeudi un ordre du jour aux militaires à l’occasion du 83e anniversaire de l’indépendance. Il a souligné que cette commémoration intervient dans des circonstances exceptionnelles, marquées par la poursuite de l’occupation de territoires libanais et par des agressions qui font des martyrs et des blessés.

Le général Haykal a affirmé que « le rétablissement de la souveraineté sur l’ensemble de notre territoire » constitue une priorité nationale intangible, ajoutant que « la fête de l’Indépendance ne sera complète qu’après la libération de la terre et l’extension de l’autorité de l’État sur la totalité de son territoire ».

Source : Médias