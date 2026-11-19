Le Royaume-Uni expulse l’attaché militaire du Myanmar après une décision concluant à un génocide contre les Rohingyas

Le Royaume-Uni a annoncé, ce jeudi, sa décision d’expulser l’attaché militaire du Myanmar. Cette mesure intervient après que la Cour internationale de Justice a statué que le Myanmar avait perpétré un génocide, parrainé par l’État, à l’encontre de la minorité musulmane des Rohingyas en 2017.

Le ministre britannique des Affaires étrangères a déclaré que son ministère avait également convoqué le chargé d’affaires du Myanmar, ajoutant que « des mesures supplémentaires seront prises dans les prochains jours pour garantir que les responsables rendent des comptes ».

Plus tôt dans la journée, la Cour internationale de Justice avait conclu que le Myanmar avait commis un génocide contre la minorité Rohingya en 2017. Dans un communiqué, dont la chaine satellitaire libanaise Al Mayadeen a obtenu copie, la Cour a déclaré :

« La Cour a conclu que le Myanmar a commis un génocide à l’encontre du groupe Rohingya dans le nord de l’État de Rakhine, lors des « opérations de nettoyage » menées en 2017, en violation de ses obligations au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. »

La Cour a estimé que le Myanmar a manqué à ses obligations conventionnelles en omettant de prévenir la commission d’actes de génocide par des individus agissant aux côtés de ses forces de sécurité, de sanctionner les auteurs de tels actes (ainsi que d’autres actes visés par la Convention), et d’adopter les mesures législatives nécessaires pour assurer l’application de ladite Convention. La Cour a indiqué que la question de la détermination du montant des réparations et des modalités de leur versement serait examinée à un stade ultérieur de la procédure.

Par conséquent, le Myanmar devra — dans un délai de deux ans à compter de la date du prononcé de l’arrêt — soumettre à la Cour un rapport exposant les mesures de réparation prises, y compris le montant des indemnités et les modalités de leur paiement.

Source : Médias