Le Corps des Gardiens de la Révolution : L’Iran a par le passé démontré ses capacités balistiques jusqu’à la zone de l’île de Diego Garcia

Le porte-parole du Corps des Gardiens de la Révolution, le général de brigade Hossein Mohebbi, a affirmé que l’Iran ne rouvrirait pas le détroit d’Ormuz tant que ses sept conditions ne seraient pas remplies et leur mise en œuvre vérifiée. Il a ajouté que l’Iran n’aborderait pas le dossier nucléaire avant que la question du détroit ne soit résolue.

S’adressant à des journalistes en marge d’une rencontre avec des étudiants issus des forces de mobilisation (Basij), le général Mohebbi a déclaré : « Les capacités balistiques iraniennes permettent de mener des opérations sans contraintes géographiques, sur ordre du Guide de la Révolution et de la République ; cela inclut la possibilité de cibler des bases américaines, y compris en Europe. »

Il a précisé que la limitation de la portée des missiles à 2 000 kilomètres avait été imposée par une directive du Guide de la Révolution, l’ayatollah Ali Khamenei. Il a souligné que l’Iran avait, par le passé, démontré des capacités balistiques atteignant une portée de 4 500 kilomètres, couvrant ainsi la zone de l’île de Diego Garcia.

Il a insisté sur le fait que l’Iran ne tolérerait pas une situation de « ni guerre, ni paix » et ne poursuivrait pas une guerre d’usure. Il a affirmé que l’Iran trancherait la question de la fin du conflit, soit sur le terrain, soit par l’acceptation de ses conditions par les États-Unis, soulignant qu’il n’existe aucune autre issue.

Par ailleurs, il a réaffirmé que l’Iran ne permettrait pas la poursuite du blocus maritime, terrestre et aérien, ajoutant que « l’ennemi ne parviendra pas à atteindre ses objectifs par ce biais ». Il a conclu en déclarant : « L’ennemi s’illusionne en croyant avoir imposé un blocus ; or, l’Iran compte 15 pays voisins et entretient de bonnes relations commerciales avec eux. » Sur le plan militaire, Mohebi a déclaré que l’ennemi ne possède plus, à l’heure actuelle, ne serait-ce qu’un dixième de la puissance militaire dont il disposait avant la guerre ; il a été chassé du Golfe et du détroit d’Ormuz, et repoussé à une distance comprise entre 500 et 700 kilomètres.

Il a ajouté que les États-Unis se voient contraints de revoir leur doctrine offensive et défensive, et que leurs bases ne sont plus opérationnelles, précisant que « certaines bases ont été détruites, d’autres ont subi des dommages, tandis que certaines ont été mises hors service ».

Mohebi a affirmé que les systèmes aérospatiaux iraniens sont devenus si performants qu’ils sont désormais exportés à l’étranger. Il a souligné que la défense antiaérienne iranienne est extrêmement active, interceptant des cibles quotidiennement, et a assuré qu’il n’existe absolument aucun besoin d’importer des systèmes de défense aérienne en provenance d’autres pays.

Qualifiant le récent conflit de « guerre existentielle », Mohebi a expliqué que « l’objectif de l’ennemi était de détruire l’Iran et d’anéantir son existence même ; si le changement de régime figurait parmi les buts visés, l’objectif principal était, en réalité, le démembrement du pays ».

Il a par ailleurs appelé les États de la région à prendre conscience que l’entité sioniste ne leur fera aucune concession et finira, elle aussi, par les prendre pour cible.

S’adressant aux journalistes en marge de la rencontre, Mohebi a accusé l’ennemi de susciter une nouvelle campagne médiatique, notamment en prétendant que l’Iran aurait menacé les États-Unis d’utiliser des « bombes sales » ou des armes chimiques, ou encore qu’il mènerait des cyberattaques visant les équipements électriques utilisés par les citoyens. Il a affirmé que ces allégations sont fausses et qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une guerre psychologique et d’opérations sous « faux drapeau » menées par l’entité sioniste et les Américains. Il a souligné que si l’Iran décidait un jour de lancer une attaque, il l’annoncerait courageusement et l’exécuterait avec la même bravoure.

Il a ajouté que la situation actuelle relève d’une guerre psychologique menée par l’ennemi, visant à orienter l’opinion publique et à préparer le terrain pour des actions malveillantes.

Par ailleurs, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a démenti les allégations publiées par le journal *The New York Times* — et relayées par la chaîne CNN — concernant une prétendue « bombe sale », qualifiant ces affirmations de « totalement infondées ».

M. Baghaei a insisté sur le fait que « les fausses allégations concernant les barrages iraniens constituent une manœuvre malveillante visant à légitimer des attaques contre des infrastructures civiles ». Il a précisé que « les allégations fallacieuses établissant un lien entre les barrages en Iran et des bases de missiles ne visent qu’à fabriquer des prétextes sécuritaires pour justifier des attaques contre ces infrastructures ».

Source : Médias