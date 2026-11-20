Le Sénat américain fait à nouveau tomber une résolution contre la guerre en Iran

Le Sénat des États-Unis a de nouveau bloqué une résolution sur les pouvoirs de guerre qui visait à encadrer les opérations militaires ordonnées par le président Donald Trump dans le contexte de la guerre en Iran. L’initiative a été rejetée de justesse, avec 51 contre et 48 voix pour.

La majorité du groupe démocrate a soutenu le texte, avec l’exception habituelle du sénateur de Pennsylvanie John Fetterman. À eux se sont jointes, comme l’indique la page officielle du Sénat, les républicaines Susan Collins (Maine) et Lisa Murkowski (Alaska), ainsi que Rand Paul (Kentucky), reproduisant le schéma des votes précédents portant sur un contenu similaire.

En tout état de cause, il s’agit de la première occasion depuis les élections de mi-mandat où l’une des chambres du Congrès se positionne sur la guerre. Ces élections ont été marquées par une victoire démocrate qui donnera aux rivaux de Trump le contrôle à la fois du Sénat et de la Chambre des représentants à partir du mois de janvier prochain.

La résolution, déjà approuvée au préalable par la Chambre des représentants, invitait Trump à « retirer les Forces armées des États-Unis des hostilités avec l’Iran », même si sa portée réelle était surtout symbolique.

Face aux sondages qui indiquent que la guerre en Iran figure parmi les éléments clés ayant conditionné le vote lors des « midterms », le sénateur démocrate Tim Kaine a appelé le bloc républicain à soutenir la proposition, soulignant, selon lui, la « profonde insatisfaction des Américains face à une guerre menée de manière unilatérale par un président qui a dit qu’il ne le ferait pas, ce qui entraîne une hausse drastique des coûts pour toutes les familles américaines », d’après ce qu’a rapporté la chaîne CBS.

Le coût des opérations dépassait 47 milliards de dollars à la fin du mois d’octobre.

Selon un sondage Reuters/Ipsos, publié après les élections de mi-mandat, seuls 31 % des Américains approuvent la guerre. Le sondage a révélé que 71 % des Américains étaient favorables à l’adoption par le Congrès d’une loi visant à mettre fin à la guerre contre l’Iran, dont 93 % des démocrates et 51 % des républicains.

Source : Médias