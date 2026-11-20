Journée mondiale de l’enfance : plus de 22.000 enfants tués à Gaza, 11.000 mutilés et 71.000 orphelins

Dans un communiqué publié à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance, le ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés a déclaré que plus de 22 000 enfants ont été tués par les forces israéliennes depuis le début de la guerre génocidaire dans la bande de Gaza.

Le nombre d’enfants blessés dépasse les 45.000, a-t-il ajouté, rapporte l’agence palestinienne officielle Wafa, dont plus de 11.000 souffrent de blessures graves ayant entraîné des handicaps, des mutilations et des séquelles médicales de longue durée qui ont bouleversé leur existence.

Le communiqué fait également état de plus de 71.000 enfants orphelins ayant perdu l’un de leurs parents ou les deux, tandis qu’environ 800.000 enfants demeurent déplacés. Nombre d’entre eux sont privés d’abris sûrs, de stabilité et des conditions les plus élémentaires d’une vie digne.

Selon le ministère, ces crimes s’inscrivent dans le prolongement d’une politique de ciblage systématique des enfants palestiniens en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, où les opérations de meurtre, les blessures, les arrestations arbitraires et les déplacements forcés se sont intensifiés, parallèlement aux agressions menées par les forces israéliennes et au terrorisme des colons.

Ces violences ont entraîné la mort de plus de 263 enfants et fait plus de 2 186 blessés au cours des trois dernières années. Plus de 350 enfants palestiniens ont également été arrêtés et incarcérés dans les prisons israéliennes, tandis que des dizaines d’autres restent détenus en vertu d’ordres de détention administrative, sans inculpation ni procès.

Le ministère a réaffirmé que la protection des enfants palestiniens constitue une responsabilité et une obligation juridique internationale qui ne saurait être différée ni appliquée de manière sélective.

Il a appelé la communauté internationale, les Hautes Parties contractantes aux Conventions de Genève, les Nations unies et leurs agences et organes spécialisés, ainsi que les organisations internationales et humanitaires, à assumer leurs responsabilités juridiques et morales et à prendre des mesures immédiates et concrètes.

Ces mesures doivent notamment viser à mettre fin à l’occupation israélienne illégale, à respecter les droits inaliénables du peuple palestinien, au premier rang desquels figurent son droit à l’autodétermination, à la liberté et à l’indépendance.

Le ministère a également exhorté la communauté internationale à garantir l’arrêt immédiat de tous les crimes et violations menaçant la vie et la sécurité des enfants palestiniens, à mettre un terme au terrorisme des colons, à assurer leur protection internationale effective et à garantir l’acheminement sans entrave de l’aide humanitaire, médicale et alimentaire, ainsi que du carburant et de l’eau.

Il a enfin insisté sur la nécessité de répondre durablement aux besoins fondamentaux des enfants palestiniens et de veiller à ce que les auteurs de ces crimes ne bénéficient d’aucune impunité.

Depuis octobre 2023, Israël mène un génocide à Gaza, ayant fait plus de 74 000 morts palestiniens et plus de 175 000 blessés, en majorité des femmes et des enfants, tout en détruisant environ 90 % des infrastructures de l’enclave.

Selon des analystes, le bilan réel du génocide mené par Israël à Gaza pourrait atteindre 200.000 morts, tandis que 60 à 70 % du territoire seraient sous occupation israélienne.

Source : Agence