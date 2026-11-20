France : Dominique de Villepin annonce sa candidature à la présidentielle de 2027

L’ancien Premier ministre français Dominique de Villepin a annoncé vendredi à Paris sa candidature à l’élection présidentielle de 2027, en se présentant comme une alternative au camp d’Emmanuel Macron, au Rassemblement national et à La France insoumise.

« L’élection présidentielle se rapproche et nous sommes dans un temps de circonstances exceptionnelles », a déclaré le fondateur de La France humaniste, en ouverture de son discours à la Maison de l’Amérique latine, retransmis par BFMTV. Il a dénoncé « un pourrissement social », mais aussi « un pourrissement des finances publiques » et « un pourrissement politique ».

Évoquant « ce pourrissement de la France, cet instinct de défaite, cet esprit de mort qui nous gagne », il a officialisé sa candidature au terme de son intervention. « Je suis candidat à l’élection présidentielle de 2027 », a-t-il indiqué.

« Notre démocratie est en panne », a estimé Dominique de Villepin, qui a accusé les trois courants dominants de la vie politique française de tirer parti des divisions du pays. Évoquant l’attentat raciste de Trappes, dans les Yvelines, il a mis en garde contre « une triste et dangereuse mécanique de la guerre civile ». « Cette mécanique est dans les mots, nous l’avons vu à Trappes : les mots tuent », a-t-il déclaré.

Le candidat a plaidé pour un renforcement du rôle de l’État et un recours plus fréquent au référendum. Son mouvement a publié un programme de 258 propositions.

« La justice sociale, c’est ce qui peut rassembler, mettre les Français ensemble », a-t-il affirmé. Il a notamment appelé à examiner « les boîtes noires des niches fiscales et sociales » pour permettre aux Français de comprendre comment se répartissent les efforts demandés.

Âgé de 73 ans, Dominique de Villepin avait défendu en 2003, alors qu’il était ministre des Affaires étrangères, l’opposition de la France à la guerre en Irak. Sa première tentative présidentielle avait tourné court en 2012, faute d’avoir réuni les 500 parrainages d’élus nécessaires. Pour le scrutin de 2027, son équipe revendique à ce stade environ 300 promesses de parrainage.

L’ancien homme de droite était sorti d’un relatif exil politique il y a deux ans avec sa condamnation ferme de la guerre israélienne à Gaza, une position qui lui a fait gagner l’appréciation d’un électorat plus jeune et plus à gauche.

Source : Médias