Une organisation allemande de défense des droits humains appelle à l’arrestation de Barnea en lien avec le massacre des Pagers au Liban

Une importante organisation allemande de défense des droits humains a déposé, jeudi, une plainte pénale contre l’ancien chef du Mossad, David Barnea, réclamant son arrestation dès son entrée en Allemagne. Cette démarche fait suite à des accusations de crimes de guerre commis au Liban, selon l’agence Anadolu.

Le Centre européen pour les droits constitutionnels et humains (ECCHR), basé à Berlin, a soumis cette plainte au bureau du procureur fédéral, demandant l’émission d’un mandat d’arrêt contre Barnea afin qu’il soit interpellé à son arrivée en Allemagne, dans le cadre d’une visite prévue la semaine prochaine.

Alexander Schwarz, codirecteur du programme « Crimes internationaux et responsabilité juridique » au sein du Centre, a déclaré : « L’Allemagne ne devrait pas offrir une tribune à des personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes de guerre ».

Il a ajouté : « Quiconque distribue des milliers d’objets du quotidien piégés avec des explosifs, pour ensuite les faire détoner des mois plus tard — sans savoir où ils se trouvent au moment de l’explosion — accepte délibérément la probabilité qu’un nombre incontrôlable de civils soient blessés ou tués ».

M. Schwarz a souligné que « la protection des civils constitue un pilier fondamental du droit international humanitaire, qui a été ici bafoué de manière flagrante », affirmant qu’« il existe une forte probabilité que David Barnea porte une responsabilité pénale dans cette affaire ».

Dans sa plainte, l’organisation indique que David Barnea a reconnu avoir « joué un rôle clé dans la planification et l’exécution des explosions coordonnées d’appareils de communication au Liban ». En septembre 2024, des milliers de téléavertisseurs (« pagers ») et d’appareils de radiocommunication piégés ont explosé quasi simultanément au Liban — dans des domiciles, des commerces, des rues et d’autres lieux publics — provoquant un véritable massacre.

Ces appareils avaient été livrés au Hezbollah. Selon l’organisation de défense des droits humains, ces explosions ont causé la mort d’au moins 37 personnes et en ont blessé plus de 3 400 autres, parmi lesquelles figuraient des enfants et du personnel médical. De nombreux survivants ont subi des blessures graves, notamment la perte d’yeux, de mains ou de doigts.

Après avoir enquêté sur les circonstances de cet acte d’agression, le Hezbollah a attribué la responsabilité à l’occupation israélienne. Des responsables américains et israéliens ont, eux aussi, confirmé qu’Israël était à l’origine de l’attaque, précisant qu’il s’agissait d’une opération conjointe menée par le Mossad (service de renseignement extérieur israélien) et l’armée israélienne.

Le Centre européen pour les droits constitutionnels et humains (ECCHR) a qualifié ces attaques d’« indiscriminées et disproportionnées », soulignant qu’elles constituent une violation des principes fondamentaux du droit international humanitaire. Ce droit impose aux parties à un conflit de distinguer, en toutes circonstances, entre les objectifs militaires et les civils, qui bénéficient d’une protection.

Le Centre a affirmé que les attaques dont les effets ne peuvent être limités aux seuls objectifs militaires sont interdites, insistant sur le fait que « l’ampleur des dommages causés aux civils ne saurait être justifiée, même si l’objectif visait des membres de forces militaires ». Selon la plainte, ces actes « constituent des crimes de guerre au regard du droit allemand relatif aux crimes contre le droit international ».

Par ailleurs, des instances onusiennes — notamment des rapporteurs spéciaux — ainsi que des organisations de défense des droits humains de premier plan, telles qu’Amnesty International et Human Rights Watch, ont qualifié ces attaques de violations graves du droit international et ont réclamé l’ouverture d’enquêtes sur la commission de crimes de guerre.

La plainte a été déposée auprès du bureau du procureur fédéral en Allemagne, alors qu’une visite de Barnea est prévue ; il devrait y rencontrer des législateurs allemands à Berlin le 25 novembre.

Il convient de noter que les lois allemandes sur la « compétence universelle » permettent de poursuivre les auteurs de certains crimes internationaux, quel que soit le lieu où ces crimes ont été commis.

Source : Médias