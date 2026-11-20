Les Gardiens de la Révolution annoncent l’explosion d’un pétrolier dans le détroit d’Ormuz et mettent en garde contre toute violation des règles de navigation

Le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) d’Iran a annoncé qu’un pétrolier avait été victime d’une explosion après avoir heurté une mine marine, alors qu’il transitait illégalement près du port de Khasab, dans le détroit d’Ormuz.

La marine des Gardiens de la Révolution a averti que tout mouvement illicite de navires dans le détroit d’Ormuz et dans le Golfe ne passe pas inaperçu et fait l’objet d’une surveillance constante.

Selon la marine des Gardiens, ces collisions avec des mines marines sont dues au non-respect, par les pétroliers, des réglementations régissant la navigation dans le détroit d’Ormuz, ainsi qu’au fait qu’ils se fient aux « mensonges de l’armée américaine ».

Ce développement survient dans un contexte de tensions militaires et sécuritaires accrues dans le détroit d’Ormuz, sur fond de confrontation entre l’Iran et les États-Unis, et alors que se multiplient les incidents impliquant des pétroliers et des navires marchands traversant cette voie maritime stratégique.

Ces derniers jours, les Gardiens de la Révolution et l’armée iranienne ont rapporté que plusieurs pétroliers avaient subi des explosions après avoir heurté des mines marines, accusant ces navires d’avoir ignoré les avertissements iraniens et d’avoir emprunté des itinéraires considérés par Téhéran comme non autorisés.

Téhéran insiste sur la nécessité pour les navires de se conformer aux instructions régissant le transit, en réponse aux affirmations du Commandement central américain (CENTCOM) selon lesquelles les principales voies de navigation dans le détroit ont été déminées et sont désormais sûres.

Source : Médias