Dans une opération d’envergure : le Yémen cible la centrale électrique d’Al-Shaqiq et le port de Jizan en Arabie saoudite

Les forces armées yéménites ont annoncé, ce vendredi, avoir mené une opération militaire d’envergure ciblant la centrale électrique d’Al-Shaqiq et le port de Jizan, en Arabie saoudite.

Le porte-parole des forces armées, le général de brigade Yahya Saree, a confirmé que les frappes ont été « précises et directes, causant des dommages importants ».

Saree a ajouté que cette opération « intervient en réponse aux attaques menées par l’ennemi saoudien contre les centrales électriques de Saada et d’Al-Mukha, ainsi qu’à une frappe survenue plus tôt dans la journée contre l’un des quais du port de Hodeïda ».

Les forces armées yéménites ont averti l’Arabie saoudite que toute attaque contre le port de Hodeïda ou les centrales électriques « fera l’objet d’une riposte directe visant ses propres ports et centrales électriques ».

Auparavant, Saree avait annoncé que « la centrale électrique d’Al-Shaqiq constituerait une cible légitime dans les heures à venir, en représailles aux attaques contre les centrales de Saada et d’Al-Mukha ».

Saree a enjoint le personnel de la centrale d’Al-Shaqiq à évacuer les lieux immédiatement, tout en appelant les citoyens à se tenir à distance de l’installation.

Par ailleurs, les forces armées yéménites ont menacé de frapper les ports saoudiens sur la mer Rouge si l’Arabie saoudite lançait des attaques contre le port stratégique yéménite de Hodeïda.

Ces événements surviennent alors que les forces armées yéménites poursuivent leurs opérations militaires en profondeur sur le territoire saoudien. Elles appliquent une stratégie de réponse symétrique — « blocus pour blocus » et « escalade pour escalade » — tout en ciblant les regroupements de forces saoudiennes sur le sol yéménite, et ce, jusqu’à la cessation de l’agression et la levée du blocus imposé au peuple yéménite.

Source : Médias