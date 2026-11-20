Estimations sécuritaires israéliennes : le Hamas est loin de l’effondrement

Le journaliste israélien Elisha Ben Kimon, citant des sources sécuritaires israéliennes, estime que le Hamas est en train de reconstruire ses structures de gouvernance dans la bande de Gaza, trois ans après le début de la guerre, et ce, malgré les coups sévères qu’il a subis.

Selon un rapport publié dans le journal Yedioth Ahronoth, 22 municipalités sur les 25 qui étaient en activité avant la guerre ont repris leurs fonctions.

Ce chiffre inclut 14 municipalités qui ont continué à fonctionner tout au long du conflit dans les zones sous contrôle du Hamas, ainsi que 8 municipalités situées initialement dans des zones contrôlées par l’armée israélienne, mais qui ont repris leurs activités dans des secteurs désormais sous l’emprise du mouvement. Par ailleurs, les 17 ministères du Hamas ont tous repris leurs activités.

Le rapport évalue les effectifs des structures du Hamas à environ 80 000 personnes, dont quelque 50 000 employés civils et environ 30 000 hommes armés au sein de sa branche militaire.

Le document indique également que le mouvement a mis en place une commission financière spéciale chargée de percevoir, de manière rétroactive, des impôts auprès des commerçants et des hommes d’affaires sur les marchandises et les camions ayant pénétré dans la bande de Gaza durant la guerre.

Selon les estimations sécuritaires, le Hamas fait face à une pénurie de liquidités ; il a donc commencé à imposer aux commerces l’acceptation de paiements en espèces, à hauteur d’au moins 30 % de la valeur des achats.

Le rapport conclut que le Hamas, en 2026, n’est plus l’organisation qu’il était avant le 7 octobre, mais qu’il est encore très loin de l’effondrement, faute d’une alternative efficace pour gouverner la bande de Gaza.

Cette analyse rejoint d’autres rapports. En février dernier, l’agence Reuters a rapporté, en se basant sur une évaluation de l’armée israélienne, que le Hamas renforçait son emprise sur Gaza. L’agence a rapporté qu’Israël contrôle toujours plus de la moitié de la bande de Gaza, mais que la quasi-totalité de sa population — soit deux millions d’habitants — vit dans les zones sous contrôle du Hamas.

Par ailleurs, un journal israélien, citant un rapport du *New York Times*, indique que le Hamas a agi rapidement pour rétablir son emprise depuis le retrait des forces israéliennes de certaines parties de la bande de Gaza en octobre, parvenant à reconstituer une grande partie de ses capacités opérationnelles. Selon un analyste cité dans le rapport, la lenteur dans la mise en place d’une administration de remplacement joue en faveur du Hamas.

En revanche, d’autres sources soulignent les limites des capacités du mouvement. En octobre 2025, *The Guardian* a rapporté, en citant un analyste, que le Hamas — entravé par les restrictions imposées par Israël sur l’entrée de l’aide humanitaire — n’est plus en mesure de fournir des services comme il le faisait auparavant. Des rapports font également état de l’émergence de milices armées hostiles au Hamas dans les zones sous contrôle israélien. De son côté, l’agence Reuters rapporte qu’une commission relevant du « Conseil pour la paix » — une instance créée par le président américain Donald Trump — affirme qu’Israël a empêché ses membres d’entrer à Gaza pour y exercer leurs fonctions.

Plus de 74 000 Palestiniens ont été tués dans ce conflit ; un chiffre fondé sur les données du ministère de la Santé de Gaza, jugées fiables par les Nations unies.

Selon une évaluation du Centre satellitaire des Nations unies (UNOSAT), environ 201 290 bâtiments — soit 82 % des structures de la bande de Gaza — avaient été endommagés au 16 juin 2026. Parmi eux, 134 422 ont été entièrement détruits et 13 848 ont subi des dommages sévères. Une évaluation ultérieure a révélé que le nombre de bâtiments détruits a augmenté d’environ 9 % depuis l’annonce du cessez-le-feu en octobre 2025.

Une évaluation des dommages et des besoins, publiée par les Nations unies en avril 2026, a estimé que le système agroalimentaire a subi des dommages s’élevant à 1,44 milliard de dollars, auxquels s’ajoutent des pertes de 1,46 milliard de dollars ; par ailleurs, plus de 81 % de la superficie des serres agricoles dans la bande de Gaza a été endommagée.

Ces données interviennent alors que la deuxième phase du plan en vingt points de Trump — qui prévoit le désarmement du Hamas et son retrait de toute fonction de gouvernance — demeure inappliquée. Selon le rapport israélien et d’autres analyses, l’absence d’une autorité de remplacement permet au mouvement de continuer à combler le vide. D’autres sources soulignent, par ailleurs, que le Hamas est confronté simultanément à des destructions massives, à des restrictions sur l’aide humanitaire et à une concurrence locale.

Source : Médias