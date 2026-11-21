Araghchi : Netanyahu tente d’entrainer les Etats-Unis dans la guerre

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a averti que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu « tente chaque jour, en proposant un nouveau complot, d’entraîner les Etats-Unis » dans la guerre.

Lors d’une interview avec la presse, Araghchi a souligné que « nous sommes restés inébranlables pendant la guerre et n’avons pas permis à l’autre camp de gagner. Par conséquent, nous ne pouvons certainement pas accepter un accord diplomatique qui accorderait la victoire à l’autre camp. »

Concernant le dossier de l’uranium enrichi, le responsable iranien a déclaré : « Je crois qu’il est possible de trouver une solution à ce problème », soulignant que « ces matières ne quitteront pas le pays et ces stocks seront utilisés en fonction de nos besoins, quelle que soit la définition que l’on donne à ces besoins. »

Araghchi a déclaré : « Notre demande est très claire : les sept conditions que nous avons posées pour l’ouverture du détroit d’Ormuz doivent être mises en œuvre. »

Une proposition de deux jours

Dans une autre interview accordée au quotidien Iran Daily, le ministre iranien des Affaires étrangères, a déclaré que son pays recherchait un accord avec les États-Unis qui permettrait d’éviter une nouvelle guerre, soulignant que Téhéran avait présenté des propositions par l’intermédiaire de médiateurs qataris pour reprendre les négociations et parvenir à un accord définitif entre les deux parties.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, a rappelé que son pays avait fait une proposition de deux jours visant à rouvrir le détroit d’Ormuz et à engager des négociations finales avec les États-Unis. Cette proposition simplifiée est intervenue après un précédent cadre de négociation prévu sur sept jours, afin d’accélérer le processus diplomatique

Il a souligné que tout accord devait être digne et durable pour empêcher le retour à la guerre.

Selon le plan proposé, les États-Unis devraient remplir leurs engagements dès le premier jour. L’Iran procéderait ensuite à la réouverture du détroit d’Ormuz le deuxième jour, ouvrant ainsi la voie aux négociations finales.

Abbas Araghchi a indiqué que ce cadre constituait une base viable pour le dialogue. Il a toutefois souligné que Téhéran exigeait au préalable une déclaration explicite de Washington confirmant sa volonté de parvenir à un accord, ainsi que la mise en œuvre de mesures concrètes destinées à instaurer la confiance.

« Si les exigences de l’Iran sont satisfaites, le détroit sera rouvert ; de même, Téhéran est prêt à négocier les modalités de mise en œuvre de ces conditions », a déclaré le chef de la diplomatie iranienne.

Évoquant le contexte géopolitique actuel, Abbas Araghchi a fait état des divergences de vues à l’intérieur des États-Unis au sujet de la guerre, des négociations et du maintien des pressions économiques.

Il a qualifié la situation actuelle de « ni guerre ni paix » d’indésirable. Il a affirmé que l’Iran recherchait un accord bon, digne et durable.

Il a précisé qu’un tel accord devait empêcher la reprise du conflit. Il ne devait pas non plus comporter de concessions que la partie adverse pourrait présenter à tort comme une victoire politique.

La doctrine nucléaire inchangée

Concernant les stocks iraniens d’uranium enrichi à 60 %, Araghchi a déclaré que, même si une formule équitable peut être trouvée, ce matériau ne sera pas exporté du pays.

Il a souligné que cette question devait être traitée dans le cadre d’un accord global, respectant strictement les intérêts nationaux de l’Iran.

Il a également confirmé que la doctrine nucléaire civile de l’Iran restait inchangée, malgré des discussions au sein des cercles d’experts.

« Le blocus doit être brisé »

Vendredi, le ministre iranien avait déclaré que Téhéran déploierait tous les efforts nécessaires pour exporter son pétrole et briser le blocus américain imposé aux ports iraniens.

« Le blocus doit être brisé », a-t-il affirmé, lors d’un entretien avec l’agence de presse ILNA, en marge du Salon de la Bourse, de la Banque et de l’Assurance.

Il a ajouté que l’Iran mettrait tout en œuvre pour exporter son pétrole tout en poursuivant les négociations.

Source : Médias