Guerre Russie-Ukraine : Kiev est à court de missiles Patriot. Une pluie de missiles et drones russes s’abat sur l’Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait état d’une grave pénurie de missiles de défense aérienne Patriot dans les stocks de ses forces, évoquant une baisse significative des approvisionnements américains cette année.

Zelensky a déclaré aux médias américains : « Nous sommes confrontés à une pénurie de missiles Patriot, les États-Unis en ayant livré trois à quatre fois moins cette année que l’an dernier. C’est un problème majeur et un défi de taille. »

Il a également expliqué que Kiev ne dispose pas de ses propres systèmes antimissiles et que, sans soutien extérieur, les forces armées ukrainiennes ne peuvent rien faire contre les missiles balistiques russes.

Selon certaines informations, les stocks de missiles intercepteurs Patriot de l’Ukraine auraient atteint un niveau critique à la mi-octobre, un responsable ukrainien confirmant au Washington Post qu’il n’en restait que quelques-uns, ce qui coïncide avec les informations de CNN selon lesquelles Kiev était à court de missiles disponibles.

Attaque massive

Vendredi, le président ukrainien a affirmé que Moscou avait lancé dans la nuit plus de 110 missiles et 400 drones, dans l’une des « attaques les plus massives » depuis le début du conflit. Les autorités locales ont fait état de sept tués dans ces frappes.

Des journalistes de l’AFP à Kiev ont entendu plusieurs séries de puissantes explosions et vu des lueurs provoquées par des frappes au-dessus de la place centrale de la capitale.

Trois ponts enjambant le fleuve Dniepr ont été touchés par des missiles, selon le maire.

Le ministère russe de la Défense a annoncé que les forces armées du pays avaient mené des « frappes massives » avec « des armes de précision terrestres, navales et aériennes, ainsi que des drones ».

Le ministère a indiqué qu’ont notamment été visés « des entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien », des « entrepôts impliqués dans la production et le stockage de missiles de croisière et de drones », des infrastructures énergétiques et de transport à Kiev et dans d’autres régions.

Vladimir Poutine avait averti jeudi que la Russie répliquerait aux récentes frappes ukrainiennes contre le pont de Crimée, promettant des représailles « encore plus douloureuses que ce que le régime de Kiev a infligé au pont ».

Les dégâts ont entraîné la coupure de la circulation routière – la principale travée s’étant effondrée dans la mer – et fortement perturbé celle des trains.

Source : Médias