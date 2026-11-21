Syrie : 97 incursions israéliennes dans le sud depuis le 1er novembre, selon l’OSDH

L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) a recensé 97 incursions militaires israéliennes en territoire syrien dans les régions du sud de la Syrie entre le 1er et le 20 novembre.

Ces incursions comprenaient des raids, des arrestations, des tirs d’artillerie et des bombardements sur des zones peuplées et des terres agricoles, en plus de la mise en place de points de contrôle, de l’imposition de restrictions à la circulation des civils et de la réalisation de travaux d’excavation, de terrassement et de construction de routes.

Selon l’Observatoire, les incursions se sont concentrées sur de vastes zones de la campagne de Quneitra ainsi que dans le gouvernorat de Deraa et le bassin de Yarmouk.

Les forces israéliennes ont installé des points de contrôle temporaires dans ces zones et ont vérifié l’identité des passants, et ont placé des panneaux d’avertissement menaçant de cibler les convois de plus de trois véhicules.

Ces incursions se sont accompagnées de raids contre des habitations civiles et de l’arrestation de plusieurs jeunes hommes à Jabata al-Khashab, al-Asbah et al-Hurriya, ainsi que de la détention de civils à des points de contrôle et pendant la récolte des olives dans la vallée du village de Kuya, dans la campagne ouest de Deraa. De plus, une patrouille israélienne a pris d’assaut l’enceinte d’une école à al-Samdaniya al-Gharbiya et a installé un point de contrôle près d’une école à al-Mushairifa, selon l’Observatoire.

Dans le bassin du Yarmouk, l’OSDH a recensé des tirs de mitrailleuses et de bombardements d’artillerie qui ont ciblé des habitations civiles et des terres agricoles dans les villages de Ma’ariya, Jamla, Abidin, Kuya, Saisun et Al-Masritiya.

Ces violations ont également touché les travailleurs du secteur agricole en empêchant les agriculteurs d’accéder à leurs terres et en forçant les cueilleurs d’olives à les quitter, en agressant un homme âgé et en détruisant sa voiture, et en faisant venir des colons des troupeaux de vaches pour paître sur les cultures agricoles de Quneitra.

L’OSDH a rapporté des tirs de grenades fumigènes qui ont provoqué des incendies aux alentours de Taranga, et aux tirs sur des journalistes qui documentaient des violations dans la ville de Bariqa.

Les travaux d’excavation et de dragage se sont poursuivis dans la zone d’Al-Ma’kar dans le cadre du projet de ligne « Sufa 53 », et une nouvelle route a été construite dans le Wadi Seihan vers les rives de la rivière Al-Raqad.

L’OSDH a également documenté le bombardement par les forces israéliennes du bâtiment abandonné d’un bataillon du génie militaire à proximité des villages de Darbal et d’Arna, sur le mont Jabal al-Cheikh (Hermon(, dans la campagne de Damas.

Selon l’observatoire, ces opérations s’accompagnaient de vols intensifs d’avions de combat, d’hélicoptères et de drones à basse altitude, de tirs de fusées éclairantes et d’explosions résultant de la détonation par les forces israéliennes d’environ 400 mines terrestres à l’intérieur du Golan syrien occupé.

Source : Médias