Hezbollah : L’occupation continue de certaines parties du Liban sans résistance compromet l’indépendance

À l’occasion du 83e anniversaire de l’indépendance du Liban, le Hezbollah a affirmé que l’occupation israélienne continue de certaines parties du territoire libanais et la violation de la souveraineté sans confrontation ni résistance, même politiquement et diplomatiquement, sapent l’indépendance et la privent de son sens.

Dans une déclaration publiée ce samedi, il a déclaré : « il ne saurait y avoir d’indépendance tant que plus de 500 kilomètres carrés de territoire libanais demeurent sous occupation israélienne, ni tant que les populations du Sud vivent sous la menace d’expulsion, leurs maisons et leurs villages rasés, et privées de leur droit légitime à défendre leur terre, tandis que l’État est impuissant à les protéger. »

Il a déclaré que l’anniversaire de l’indépendance commémorée le 22 novembre de chaque année devrait être « une étape où le gouvernement reconsidère ses choix et ses orientations, trop éloignés des constantes et priorités nationales censées régir son action, et assume ses responsabilités, devoirs et engagements ».

Il a souligné que les Libanais doivent aujourd’hui s’unir, rester solidaires et préserver leur unité nationale afin de conserver leur indépendance, récupérer leurs terres et leurs prisonniers, reconstruire leur sud et rester unis en tant que peuple, armée et résistance, fermes dans la préservation de l’indépendance et la défense de la terre et de la dignité.

Texte de la déclaration :

« L’indépendance que les Libanais célèbrent aujourd’hui, à l’occasion de son quatre-vingt-troisième anniversaire, est assaillie de dangers et de menaces qui affectent son existence même et sa signification de toutes parts. Ceci contraint tous les Libanais, quelles que soient leurs convictions et leurs croyances, à s’unir sous la bannière du consensus national et à raviver le véritable sens de l’appartenance à la patrie et aux principes nationaux qui ont permis au pays d’obtenir sa première indépendance en chassant l’occupation française, et sa seconde en repoussant l’occupation israélienne en 2000. Préserver cette indépendance, pour laquelle les Libanais ont consenti d’immenses sacrifices et offert d’innombrables martyrs en défense de la patrie, de sa dignité et de sa liberté, est un devoir national sacré qui transcende tout calcul étroit et tout intérêt personnel.

L’occupation continue de portions du territoire libanais par l’ennemi sioniste, profanant son sol, violant son espace aérien et sa souveraineté, et bafouant sa dignité par l’enlèvement et le meurtre de ses citoyens, la destruction et le bombardement de ses villes et villages, sans aucune confrontation ni résistance, même aux niveaux politique et diplomatique, est le principal facteur qui sape l’indépendance, en fragilise les fondements et la vide de son sens. Il ne peut y avoir d’indépendance tant que plus de 500 kilomètres carrés de terres libanaises demeurent sous occupation israélienne, ni tant que les habitants du Sud vivent sous la menace d’expulsion, leurs maisons et leurs villages rasés, et qu’ils sont privés de leur droit légitime à défendre leur terre, tandis que l’État est impuissant à les protéger. Par conséquent, libérer le pays de l’emprise de l’occupation est une responsabilité nationale qui incombe à tous les Libanais, exigeant la mobilisation de toutes les ressources disponibles pour restaurer une véritable indépendance et sauvegarder la souveraineté nationale.

Le maintien de l’indépendance exige de se libérer de tout ce qui sape le sens même de la souveraineté, laquelle ne saurait être compromise ni amoindrie. La souveraineté est impossible tant que le Liban est soumis à des diktats extérieurs qui s’immiscent au cœur de ses décisions nationales et politiques, et que ses institutions sont transformées en un espace où s’exercent les diktats d’un ambassadeur qui leur impose ses choix et ses orientations, et qui œuvre à alimenter la sédition et à semer la division parmi les Libanais.

La fête de l’Indépendance devrait être l’occasion pour le gouvernement de reconsidérer ses choix et ses orientations, qui se sont considérablement éloignés des principes nationaux et des priorités qui devraient guider son action. Il doit également assumer ses responsabilités, ses devoirs et ses engagements. Dans sa déclaration ministérielle, et plus précisément au paragraphe quatre, le gouvernement s’est engagé à défendre ses frontières et à protéger ses citoyens, déclarant : « L’État auquel nous aspirons est un État pleinement engagé pour la sécurité du pays et la défense de ses frontières et de ses points stratégiques ; un État qui dissuade les agresseurs, protège ses citoyens et sauvegarde l’indépendance. » Cet engagement place le gouvernement sous surveillance quant à ses réalisations et aux mesures qu’il a prises pour le mettre en œuvre. Or, nous constatons qu’il renonce au droit du Liban et du peuple libanais de demander des comptes à l’ennemi pour ses crimes, gardant les bras croisés face aux violations et aux attaques sans réagir ni prendre de mesures concrètes pour les dissuader. Au lieu de cela, il s’en prend à son propre peuple et à sa résistance, rendant son armée vulnérable aux attaques simplement parce que celle-ci est attachée au maintien de la paix civile et reconnaît que le problème du pays réside dans l’occupation sioniste continue de son territoire.

Aujourd’hui, les Libanais doivent s’unir, faire front commun et préserver leur unité nationale afin de reconquérir leur indépendance, récupérer leurs terres et leurs prisonniers, reconstruire leur sud et rester unis en tant que peuple, armée et résistance, inébranlables dans la préservation de leur indépendance et la défense de leur terre et de leur dignité. »