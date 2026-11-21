« La terre les connaît », un atelier d’artiste évoque les histoires de martyrs dans la Bekaa de l’ouest

Sous le patronage d’Hisham Hassan, responsable du Hezbollah dans la Bekaa occidentale, le secteur de la Bekaa occidentale des Scouts de l’Imam Mahdi (que Dieu hâte son retour) a commémoré la Journée des Martyrs par une activité artistique dans le Jardin des Martyrs de la localité de Meidoun.

L’événement, intitulé « La terre les connaît », a réuni 25 artistes féminines issues des groupes de guides et de chefs scouts des villes de la Bekaa occidentale. À travers des peintures artistiques incarnant les valeurs du martyre, de la constance, de l’attachement à la terre et de la dignité, les participantes ont évoqué l’histoire des martyrs et leurs sacrifices.

Les œuvres abordaient des thèmes artistiques reflétant le lien des générations avec les valeurs du martyre et de la résistance, ainsi que leur volonté de préserver la mémoire des martyrs et de transmettre leurs histoires aux générations futures.

À la fin de l’atelier, Hisham Hassan a rendu hommage aux participants, saluant leur travail et soulignant que la loyauté envers les martyrs ne se limite pas à se souvenir de leurs noms, mais consiste à perpétuer les valeurs pour lesquelles ils ont été martyrisés, notamment la constance, la patience, la fierté et l’attachement à la terre.

Hassan a souligné le rôle des femmes dans la sensibilisation, la préservation de la mémoire et la transmission des valeurs aux générations futures, considérant l’art comme un message capable d’exprimer des enjeux majeurs, et qu’une peinture peut témoigner des sacrifices des martyrs et constituer un pont reliant les générations à leur histoire et à leur identité.

Source : Al-Manar