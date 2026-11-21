Les attaques israéliennes contre le sud du Liban se poursuivent

L’armée d’occupation israélienne a mené samedi une série d’attaques dans le sud du Liban, notamment des tirs d’artillerie, des rafales de mitrailleuses et des explosions de drones, a rapporté l’Agence nationale d’information libanaise (ANI).

Pendant la journée, un drone israélien a survolé la capitale libanaise et sa banlieue sud.

Selon l’agence, un drone israélien a explosé sur le toit d’une maison dans le quartier de Deir, à Nabatiyeh al-Fawqa, tandis qu’un autre a explosé tôt samedi à proximité d’une coopérative dans la localité de Shoukin, dans le district de Nabatiyeh.

Des véhicules militaires israéliens ont également été aperçus circulant à Zawtar al-Charqiya, tandis que des rafales de mitrailleuses visaient des quartiers résidentiels, a indiqué ANI.

Les environs de Mayfadoun, Zawtar et Nabatiyeh al-Fawqa ont été la cible de tirs d’artillerie intermittents durant la nuit.

Les forces israéliennes ont également fait exploser un engin entre Zawtar et Kfar Tebnit, a rapporté l’agence.

Dans le district de Bint Jbeil, les forces israéliennes ont tiré à la mitrailleuse en direction de Baraachit tôt samedi, tandis que des véhicules militaires circulaient aux abords de la localité.

Dans le district de Marjayoun, les forces israéliennes ont arraché des oliviers durant la nuit sur la colline d’Al-Chariqa, dans la localité de Khiam. Des véhicules militaires ont également été entendus dans les environs, selon l’agence.

Ces attaques s’inscrivent dans la continuité des opérations militaires israéliennes dans le sud du Liban et de l’occupation de plus de 500 km2.

Les attaques israéliennes dans le sud du Liban se poursuivent depuis le 2 mars, malgré un accord-cadre négocié sous l’égide des États-Unis et conclu entre le Liban et Israël en juin.

Cet accord prévoit notamment des dispositions sécuritaires appelant au retrait des forces israéliennes des zones qu’elles occupent et au déploiement de l’armée libanaise afin qu’elle y assume les responsabilités en matière de sécurité.

Source : Médias