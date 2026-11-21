L’Iran assure avoir traqué un F-16 américain et déjoué une tentative du CENTCOM de forcer le passage des pétroliers

L’armée iranienne a annoncé que des systèmes de défense aérienne, ont détecté et suivi vendredi soir un chasseur F-16 américain au-dessus du golfe Persique.

Le communiqué précise que, lors de cette opération, les systèmes de défense aérienne de fabrication nationale ont tiré un missile qui a explosé à proximité de l’appareil, endommageant le chasseur américain. « Le pilote a été contraint d’interrompre sa mission et d’effectuer un atterrissage d’urgence sur l’un des aéroports les plus proches de la région », selon le texte.

Le CENTCOM a nié cette information affirmant que ses appareils au Moyen-Orient sont intacts.

Les médias iraniens ont publié les images de cette opération, diffusées par l’armée iranienne.

Une source militaire iranienne rapporte que ses forces ont mené, au cours des dernières 24 heures, l’une des opérations offensives et défensives les plus féroces contre les navires et les avions américains ayant violé leurs frontières.

« Nous avons déjoué les scénarios du CENTCOM visant à percer le système de contrôle et de gestion du détroit grâce à une surveillance continue et des frappes efficaces, et nous avons empêché un convoi de pétroliers de traverser le détroit avec le soutien aérien et naval des forces américaines », a assuré cette source pour l’agence Fars News.

Un communiqué des Gardiens de la révolution (CGRI) a fait état que « la nuit dernière, l’armée américaine a déployé un important dispositif aérien, comprenant des avions ravitailleurs, des chasseurs F-16, F/A-18 et F-35, des avions de patrouille maritime P-8 Poséidon, ainsi que plusieurs hélicoptères et drones de la série MQ, afin de créer les conditions propices au passage illégal de pétroliers et à la contrebande de carburant par le détroit d’Ormuz. »

Il explique : « Au cours de ces opérations, des accidents, des explosions et de graves incendies ont été constatés à bord de pétroliers dans la partie sud du détroit ; le premier incident s’est produit près du port de Khasab, et le second à l’aube, à environ trois kilomètres au large de l’île de Ghanem. »

Selon le communiqué des relations publiques de la marine du CGRI, ces explosions ont été causées par la collision des navires incriminés avec des mines marines.

Deux pétroliers

Ce samedi, l’armée iranienne a rapporté qu’un pétrolier qui a enfreint la réglementation a pris feu après être entré dans la zone réglementée à l’est du détroit d’Ormuz. Elle a précisé que le tanker est entré dans la zone « malgré les avertissements et les exigences de navigation maritime, après avoir désactivé ses systèmes d’identification et de navigation et heurté une mine marine. »

Les médias iraniens ont diffusé les images qui montrent la destruction d’un pétrolier géant ce matin au large de la côte sud du détroit d’Ormuz, après qu’il a dévié de sa route prévue.

L’agence maritime britannique UKMTO a pour sa part, fait état de deux pétroliers qui ont été frappés samedi par des « projectiles d’origine inconnue » dans le détroit d’Ormuz, au large de la ville omanaise de Khasab.

Le premier pétrolier a été touché à la poupe, le deuxième dans sa salle des machines, a indiqué l’agence dans deux communiqués distincts, précisant qu’aucun blessé n’avait été signalé à ce stade.

Deux drones abattus

Le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien a annoncé samedi avoir abattu deux drones américains.

L’un de ces drones, un MQ-9 a été intercepté au-dessus du détroit d’Ormuz. Le communiqué précise que c’est le 58e drone de ce type éliminé. Le second, un MQ-1 a été intercepté dans l’espace aérien de l’île de Qeshm, selon le communiqué du CGRI qui a indiqué que c’est le 19e de ce type éliminé.

Base souterraine de missiles

Par ailleurs, les médias iraniens ont diffusé les images d’une visite inaugurale réalisée par le général Ahmad Wahidi, le commandant en chef du CGRI d’une nouvelle base de missiles souterraine.

Source : Médias