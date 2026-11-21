France: sixième samedi consécutif de manifestations contre la vie chère, 44 actions recensées

Salaires, services publics, conditions d’études, logement digne : des cortèges aux revendications variées défilent pour le sixième samedi consécutif en France, où la mobilisation semble marquer le pas.

A Paris, plusieurs milliers de personnes ont commencé à manifester en début d’après-midi dans le calme.

Dans le cortège étaient visibles les drapeaux et chasubles de syndicats, de partis de gauche et de « gilets jaunes » (un mouvement de contestation sociale né en 2018), qui défilent avec les organisations lycéennes et étudiantes. Certains brandissaient des pancartes, comme « Gen Z contre la sélection et la militarisation » ou « Non au permis de tuer », en référence à une loi sur la « présomption d’usage légal des armes par les forces de l’ordre » adoptée vendredi.

Cette journée s’inscrit aussi dans le cadre d’un appel européen de syndicats et d’associations de défense du droit au logement à des actions coordonnées de vendredi à dimanche.

Dans le cortège parisien, Yann, professeur de lycée qui manifeste deux fois par semaine depuis mi-octobre, se dit mobilisé « aussi bien pour les revendications lycéennes que contre la vie chère et la politique de destruction des services publics qui creuse les inégalités ».

Ce samedi marque aussi « l’anniversaire des huit ans des gilets jaunes », mouvement initié contre la hausse du prix du carburant, « qui était symptomatique de la précarité, des injustices sociales et du manque de démocratie », a déclaré Azelma Signaux, porte-parole de la Coordination nationale des gilets jaunes, lors d’un point presse.

Aujourd’hui, « les choses ont empiré », a-t-elle pointé: « nos seuls outils démocratiques sont complètement détruits, nous sont volés », entre interdictions de manifester, violence de la répression policière et mise « à la poubelle » de pétitions signées par des centaines de milliers de personnes.

L’ampleur des manifestations reste difficile à anticiper, après une mobilisation en baisse samedi dernier (100.000 manifestants selon les autorités, le double selon les organisateurs).

Selon le ministère de l’Intérieur, la mobilisation a débuté de façon « globalement calme » et « en nette diminution par rapport aux précédentes journées », avec à 13H00 GMT, 44 actions recensées sur le territoire national, pour 2.200 participants (hors Paris), contre 9.800 participants le 14 novembre à la même heure et 72.600 le 17 octobre.

Le 17 octobre, premier samedi de mobilisation, avait réuni 565.000 personnes selon la police, 800.000 selon les organisateurs. La journée avait été émaillée de violences et de pillages par endroits.

Source : AFP