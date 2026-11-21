Iran-États-Unis : une délégation qatarie à Téhéran pour des consultations (diplomate iranien)

Une délégation du Qatar, pays médiateur entre l’Iran et les États-Unis dans la guerre au Moyen-Orient, a eu des entretiens vendredi soir à Téhéran avec des responsables iraniens, a annoncé samedi un haut diplomate iranien.

Les négociations marquent le pas entre Washington et Téhéran pour trouver une issue au conflit, déclenché fin février par des frappes israélo-américaines contre l’Iran, et qui s’enlise notamment autour du détroit d’Ormuz, stratégique voie maritime pour le commerce mondial des hydrocarbures.

« Une délégation qatarie s’est rendue à Téhéran hier soir et nous avons eu des consultations de deux heures », a indiqué, sans plus de détails, le vice-ministre des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, cité par l’agence Tasnim.

« Nous considérons le blocus économique comme un acte de guerre et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour le lever », ce que « nous avons fait savoir aux autres parties, y compris aux médiateurs », a-t-il ajouté, affirmant que les « États-Unis en étaient conscients ».

Il a ajouté : « Les Etats-Unis ont eu recours à l’action militaire à deux reprises et ont subi une lourde défaite ; s’ils souhaitent une défaite encore plus grande, ils peuvent à nouveau opter pour la voie militaire. »

Il a également souligné que « si les États-Unis étaient rationnels, ils devraient renoncer à l’option militaire et s’orienter vers la diplomatie avec l’Iran ».

Dans un entretien publié samedi par le journal officiel Iran Daily, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a par ailleurs réitéré l’opposition de Téhéran à toute sortie du territoire des stocks d’uranium enrichi du pays, une option plusieurs fois évoquée dans le cadre des tractations avec Washington.

Le programme nucléaire iranien est aussi l’un des enjeux majeurs des relations irano-américaines, depuis longtemps au cœur des tensions entre les puissances occidentales et Téhéran, qui a toujours nié vouloir se doter de l’arme atomique.

« Je crois qu’une solution peut être trouvée, mais nous avons des lignes rouges claires: le matériel ne sera pas sorti du pays », a affirmé le chef de la diplomatie.

Source : Avec AFP