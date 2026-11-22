Aoun : Le parachèvement de l’indépendance du Liban se heurte à l’occupation israélienne et à l’ingérence extérieure

Le président libanais, Joseph Aoun, a affirmé qu’il n’est pas permis de célébrer l’indépendance comme si la souveraineté était pleinement acquise, alors que des parties du territoire libanais demeurent sous occupation et que la décision de guerre et de paix n’est pas encore entre les mains de l’État.

Dans un discours prononcé à l’occasion de la Journée du drapeau et du 83e anniversaire de l’indépendance du Liban, Aoun a insisté sur le fait qu’« il n’y a pas d’alternative à l’indépendance du Liban et aucune garantie pour le Liban en dehors de son État », soulignant que « le parachèvement de l’indépendance fait face à deux crises : l’occupation israélienne et l’ingérence extérieure ».

Il a ajouté : « Nous faisons l’objet d’une campagne menée par des forces en Israël qui appellent à la poursuite de l’occupation de notre terre, parce que nous leur avons dit publiquement et directement : retirez-vous de chaque pouce du territoire libanais. Cessez vos agressions. Et rendez nos prisonniers. Vous devez comprendre que les habitants du Sud sont les enfants de cette terre.

Je dis à ceux qui croient que la poursuite de l’occupation et le recours à la force peuvent assurer la sécurité : l’occupation ne crée pas de sécurité, et la destruction ne crée pas de paix. Retirez-vous maintenant, et nous sommes la seule garantie certaine pour notre sécurité, la stabilité de nos frontières et notre pleine souveraineté sur l’ensemble de notre territoire. »

Il a poursuivi : « C’est l’unique voie certaine pour instaurer la sécurité et la stabilité le long de nos frontières méridionales internationalement reconnues, et y développer une situation pacifique, comme prélude obligatoire à toute étape ultérieure vers une région jouissant d’une paix juste et durable. »

Omettant d’évoquer les diktats américains, il a en revanche estimé que « nous faisons l’objet d’une campagne similaire du côté opposé, de la part des responsables, des parties prenantes et des entités liées à l’ingérence iranienne dans les affaires du Liban », selon ses propres termes.

S’adressant aux Libanais, il a martelé : « Nous nous protégerons mutuellement, nous puiserons notre force dans notre unité et nous ne chercherons l’appui d’aucune puissance extérieure contre notre partenaire dans la patrie », ajoutant que l’État qu’il souhaite bâtir ne prive personne de sécurité, mais met fin au besoin pour chacun de chercher une sécurité en dehors de lui.

Sur le plan sécuritaire, Aoun a affirmé que l’armée est l’armée de l’État et que sa mission est de protéger tout le monde, soulignant que l’armée et les services de sécurité constituent la garantie militaire légitime pour la protection du Liban.

Il a ajouté que l’armée libanaise n’est ni l’armée d’une faction face à une autre, ni celle d’une région face à une autre.

Cette commémoration intervient dans un contexte marqué par la poursuite des violations israéliennes de l’accord de « cessez-le-feu », de ce que l’on appelle l’« accord-cadre », de la « déclaration de cessation des hostilités » publiée le 27 novembre 2024, ainsi que des résolutions pertinentes des Nations unies, au premier rang desquelles les résolutions 425 et 1701.

Source : Médias