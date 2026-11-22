Cheikh Ali Al-Khatib : Le discours de l’Indépendance aurait dû rassembler plutôt que d’accuser un camp qui a payé le prix du sang

Le vice-président du Conseil supérieur islamique chiite au Liban, Cheikh Ali Al-Khatib, a critiqué « les accusations et le renversement des faits » contenus dans le discours du président de la République à l’occasion de la fête de l’Indépendance, exprimant son regret face à ce qu’il a considéré comme une accusation de trahison portée contre une composante des Libanais.

Lors d’un entretien téléphonique avec la chaîne « Al-Manar », il a affirmé que le président de la République est le président du pays avec toutes ses composantes, et que sa fonction exige de rassembler les Libanais et d’éviter tout ce qui mène à davantage de division.

Cheikh Al-Khatib a félicité les Libanais à l’occasion de la fête de l’Indépendance, exprimant l’espoir qu’ils parviennent, grâce à leur unité, à réaliser effectivement leur indépendance, à chasser l’occupation de leur terre et à mettre fin à l’agression continue contre sa population, ainsi qu’au rasage des villages et des maisons et au meurtre des Libanais qui l’accompagnent.

Cheikh Al-Khatib a précisé qu’il ne souhaitait pas répondre au président de la République ni commenter chaque mot de son discours, mais qu’il avait formulé des remarques sur le fait de diriger ces accusations, en ce moment précis, contre une composante des Libanais dont il a souligné qu’elle a toujours payé un lourd tribut pour défendre le Liban, sa souveraineté et la dignité de son peuple.

Il a ajouté qu’il espérait que le discours de l’Indépendance serait fédérateur pour tous les Libanais et que le président s’élèverait au-dessus de cette accusation visant un camp qui a sacrifié son sang et ses enfants.

Cheikh Al-Khatib a dénoncé les accusations injustes qui ont visé ceux qui font face à l’agression de l’entité israélienne, ainsi que la position adoptée dans le discours à l’égard de la République islamique d’Iran, dont il a affirmé qu’elle a donné au Liban sans rien lui prendre en retour.

Il a souligné que tout responsable, quelle que soit sa qualité ou sa fonction, se doit d’œuvrer au rassemblement des Libanais et de s’abstenir de tout ce qui pourrait conduire à la division et à la discorde dans le pays.

Cheikh Al-Khatib a déclaré que ceux qui ont été visés par ces accusations sont « plus nobles que tous ceux qui les accusent », estimant que leur sang et celui de leurs enfants, ainsi que ce qui a frappé leurs terres et leurs maisons, et ce qu’ils ont enduré en termes de déplacement et de souffrances, sont une source d’honneur pour eux, contrairement à ceux qui se sont engagés dans des négociations qui ne servent pas l’intérêt du Liban et n’ont abouti à aucun résultat.

Enfin, Cheikh Al-Khatib a évoqué le blocage de l’accord d’Islamabad, estimant que cet accord servait l’intérêt du Liban et visait à faire sortir les forces d’occupation de son territoire. Il a déploré que l’obstruction à cet accord soit intervenue en réponse à une exigence américaine.

Source : Médias