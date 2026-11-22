Le mufti Qabalan au président Aoun: « Le minimum requis est un mot de reconnaissance »

Le mufti jaafarite supérieur, Cheikh Ahmad Qabalan, a publié un communiqué dans lequel il s’est adressé au président de la République, Joseph Aoun: « Monsieur le Président, il n’existe pas de partie liée à une ingérence iranienne, mais un camp libanais résistant qui a combattu l’occupant israélien pendant des décennies et a consenti les plus grands sacrifices pour vaincre l’armée sioniste d’occupation. Il l’a vaincue avec l’aide de Dieu et le soutien de Téhéran, et a libéré notre pays, le Liban, uniquement pour que la capitale Beyrouth revienne au Liban, que le Liban revienne aux Libanais, et que l’autorité nationale de l’État libanais soit rétablie après avoir été judaïsée de manière choquante par l’occupation sioniste terroriste. »

Il a ajouté : « Le président du parlement Nabih Berri, qui constitue l’une des plus grandes figures historiques de ce pays, est la plus grande figure souverainiste et résistante ayant restitué l’État, le pays et la souveraineté nationale au Liban. L’aide de Téhéran dans ce domaine a constitué la colonne vertébrale pour briser l’occupant sioniste de votre pays, le Liban. Téhéran a agi ainsi dans l’intérêt du Liban et de sa souveraineté, à une époque où la majorité des Arabes et du monde avaient abandonné votre pays occupé, et où Washington était — et demeure — le partenaire étroit de toute occupation et agression sioniste contre votre pays, le Liban. Aujourd’hui comme hier, à la différence que la Résistance, dans cette guerre planétaire, a brisé les projets les plus dangereux du Grand Israël et a fourni, avec Téhéran, ce que de grandes armées de ce monde sont incapables d’offrir, afin d’empêcher Tel-Aviv et l’OTAN de mener à bien leur projet de reconfiguration de tout le Moyen-Orient — un projet qui touche au cœur le Liban, la Syrie, la Jordanie, l’Égypte, la Turquie, l’Arabie saoudite, l’Irak et toutes les entités de la région. »

Cheikh Qabalan a poursuivi en affirmant que « ce qu’a accompli la Résistance dans cette grande guerre place le Liban au cœur de la légende mondiale et de ses miracles rares. Le prix payé par le tandem résistant, incarné par le mouvement Amal et le Hezbollah, ainsi que par l’environnement social de ce camp résistant, a été payé pour que le Liban demeure, que la région du Moyen-Orient demeure, et que Votre Excellence demeure au palais de Baabda, à l’abri du plus dangereux projet américano-sionisto-atlantique visant à engloutir tout le Moyen-Orient, y compris votre pays, le Liban. Le minimum requis est un mot de reconnaissance, et la gratitude est le trait des gens nobles, d’autant que vous êtes issu de l’institution de la loyauté et des sacrifices. Quoi qu’il en soit, l’histoire des grandes transformations internationales dira au nouveau monde, à chaque fête de l’Indépendance nationale : il n’y a pas, dans le monde des hommes, d’honneur, de chevalerie, de loyauté, de don de soi et de résilience plus grands que ce qu’a offert la résistance du Liban. »

Source : Médias