De retour d’Asie, Trump élude les questions des journalistes au cours d’une prestation désordonnée

Dès son retour d’une visite de quatre jours en Chine et aux Philippines, le président américain Donald Trump a tenu hier, vendredi, une conférence de presse très attendue à la Maison-Blanche, présentée comme une occasion de vanter les réussites de son voyage auprès du peuple américain.

Un panneau placé à côté du pupitre de Trump énumérait une série d’accords généraux conclus avec ses homologues chinois, Xi Jinping, et russe, Vladimir Poutine, réaffirmant notamment qu’une guerre nucléaire serait vaine pour tous les pays concernés. Un autre panneau mettait en avant les transactions qui, selon la Maison-Blanche, ont été conclues durant ce déplacement.

Écart par rapport aux sujets prévus

Mais Trump s’est écarté dès le début des questions à l’ordre du jour. Il a ainsi vanté la rapidité de son nouvel avion présidentiel offert par le Qatar, avant de se demander si le vaccin contre la Covid-19 n’avait pas été déployé au mauvais moment pour favoriser ses chances de réélection au terme de son premier mandat. Il a ensuite estimé que les taux d’intérêt étaient beaucoup trop élevés, avant de changer une nouvelle fois de sujet pour évoquer l’Iran.

Entouré de ses principaux collaborateurs — dont le vice-président J.D. Vance, le secrétaire d’État Marco Rubio et le nouveau chef de cabinet de la Maison-Blanche, Stephen Miller —, Trump a déclaré à propos des dirigeants iraniens : « Ils dupent les gens depuis 51 ans ».

Selon l’agence « Reuters », cette prestation décousue et désorganisée de Trump, qui a duré une heure et demie, intervient après le départ de plusieurs responsables à qui l’on attribuait le maintien de la discipline dans la communication de la Maison-Blanche, notamment l’ancienne porte-parole Karoline Leavitt et, plus récemment, la cheffe de cabinet Susie Wiles.

Il s’agissait du premier discours adressé par Trump au public américain depuis que son parti républicain a subi une défaite cuisante lors des élections de mi-mandat au Congrès plus tôt ce mois-ci. Par moments, Trump a laissé entendre qu’il pourrait être disposé à coopérer avec les démocrates, qui disposeront d’une large majorité à la Chambre des représentants et au Sénat à compter de janvier. À d’autres instants, il a semblé ne manifester aucun regret quant aux politiques qui, selon des stratèges, ont nui aux républicains lors des élections de mi-mandat.

Rejet des critiques

Il a annoncé qu’il sanctionnerait les entreprises construisant des centres de données à l’étranger, alors même que les Américains semblent davantage préoccupés par leur implantation sur le territoire national. Il a rejeté les critiques l’accusant de faire preuve d’une trop grande indulgence envers Moscou — une opinion partagée par la majorité des Américains, y compris de nombreux républicains, selon les sondages —, réitérant son affirmation fréquente selon laquelle Poutine est prêt à conclure un accord sur l’Ukraine.

Trump a également laissé entendre qu’il pourrait être prêt à parvenir à un accord avec les démocrates sur l’immigration ou la santé.

En présence de Rubio et de Vance, tous deux perçus comme des candidats potentiels à l’élection présidentielle de 2028, les journalistes ont pressé Trump de désigner son successeur, ce à quoi il n’a pas répondu.

L’administration américaine a essuyé de vives critiques au cours de la semaine écoulée en raison de sa gestion hésitante d’une série de pannes liées à la technologie. Trump a affirmé que ces différents incidents étaient des événements isolés qui avaient été résolus. Il a toutefois confirmé une information de « Reuters » selon laquelle Sean Cairncross, directeur national de la cybersécurité à la Maison-Blanche, avait été démis de ses fonctions, déclarant qu’il « ne pensait pas que cette personne était assez compétente ».

Trump s’est montré enjoué durant la majeure partie de la conférence de presse, tranchant nettement avec ses récents échanges avec les journalistes, au cours desquels il avait personnellement insulté plusieurs d’entre eux. Il a déclaré apprécier la forte affluence des journalistes présents et les a tous conviés à une réception dans les jardins de la Maison-Blanche (South Lawn), avec des rafraîchissements en soirée.

Néanmoins, à la fin de la conférence de presse, le visage plus virulent de Trump a brièvement refait surface lorsqu’il a lancé à un correspondant de la chaîne « NBC » qui tentait de poser une question à voix haute : « Vous êtes une personne vraiment grossière, donc je ne vous parlerai pas ».

Source : Médias