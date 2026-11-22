Le CGRI prend pour cible deux radars américains à Bahreïn en riposte à la violation de l’espace aérien iranien

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé que les combattants de sa Force aérospatiale ont pris pour cible des positions de l’armée américaine sur les bases d’Al-Riffa et d’Awali à Bahreïn, lors d’une opération offensive combinée menée à l’aide de missiles et de drones, en riposte à la poursuite de l’agression américaine et à la violation de l’espace aérien de la République islamique d’Iran.

Dans un communiqué, le bureau des relations publiques du CGRI a précisé que l’opération a visé deux radars appartenant aux systèmes de défense aérienne américains « Patriot », déployés sur les deux bases.

Le communiqué a ajouté que cette opération fait suite à la violation de l’espace aérien iranien par deux drones américains de reconnaissance et de combat de types « MQ-1 » et « MQ-9 », dans le cadre des mouvements aériens menés par l’armée américaine dans la région.

Il a également souligné que les coûteuses opérations d’escorte et de couverture aérienne menées par l’armée américaine dans la région depuis l’aube aujourd’hui ont échoué à atteindre leurs objectifs et se sont accompagnées de lourdes pertes en équipements ainsi que parmi les navires qu’elle est chargée de protéger en mer et dans les airs.

Enfin, le Corps des gardiens de la révolution islamique a averti que l’espace aérien de la République islamique d’Iran constitue une ligne rouge pour les forces armées du pays, martelant que toute violation de celui-ci par quelque État ou force agresseuse que ce soit entraînera une riposte sévère et décisive de la part des « combattants de l’islam ».

Peu auparavant, le CGRI a aussi attaqué deux bases américaines à Bahreïn, celle d’Issa et celle d’Al-Juffair, en riposte aux actes d’agression américains.

Source : Médias