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Cisjordanie: 30 attaques de colons contre des Palestiniens et leurs biens au cours des dernières 24 heures.
22-11-2026 09:22 AM
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