Cisjordanie : des colons incendient des véhicules à Ramallah et les forces d’occupation prennent d’assaut le camp de Balata

Des colons ont mené, ce dimanche à l’aube, des attaques simultanées contre trois villages du gouvernorat de Ramallah et Al-Bireh, en Cisjordanie, au cours desquelles ils ont incendié des véhicules appartenant à des habitants et tagué des slogans racistes et hostiles sur les murs des habitations.

Ces agressions ont visé les villages de Deir Abu Mash’al, Kafr Malik et Deir al-Sudan, parallèlement à un raid des forces d’occupation israéliennes dans le camp de Balata, à l’est de Naplouse.

Dans le détail de ces attaques, des groupes de colons ont pris pour cible le village de Deir Abu Mash’al, au nord-ouest de Ramallah, où ils ont incendié des voitures et inscrit des slogans hostiles sur les biens des habitants, dans une nouvelle agression visant la population et ses propriétés.

Dans la localité de Kafr Malik, à l’est de Ramallah, des colons ont mis le feu à plusieurs véhicules et vandalisé des biens appartenant aux résidents, avant de taguer des slogans racistes sur des murs de la localité.

Des colons ont également attaqué le village de Deir al-Sudan, au nord-ouest de Ramallah, incendiant plusieurs véhicules des habitants dans le cadre d’assauts continus contre les villages et les biens de leurs résidents.

Ces attaques s’inscrivent dans un contexte d’escalade des violences de colons dans diverses régions de Cisjordanie — incluant l’incendie de maisons et de véhicules, les agressions contre les habitants et leurs biens, ainsi que l’inscription de slogans incitatifs et racistes — sur fond de craintes quant à l’élargissement de ces exactions et à leurs répercussions sur la vie des Palestiniens.

Assaut contre le camp de Balata à l’est de Naplouse

Parallèlement, les forces d’occupation israéliennes ont pris d’assaut, ce dimanche à l’aube, le camp de Balata, à l’est de la ville de Naplouse, en Cisjordanie.

Des sources locales ont rapporté aux médias palestiniens que des véhicules de l’occupation ont pénétré dans le camp à l’aube, perquisitionné plusieurs habitations et saccagé leur contenu, sans qu’aucune arrestation ne soit signalée, ajoutant que les forces d’occupation ont distribué des tracts incitatifs à l’intérieur du camp.

Source : Médias