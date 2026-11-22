Yémen : 16 civils blessés dans des bombardements saoudiens contre Sanaa, Saada et Taëz

L’Arabie saoudite a mené une série de frappes aériennes aux premières heures de l’aube de ce dimanche, ciblant diverses zones de Sanaa, a rapporté notre correspondant au Yémen.

Les raids se sont concentrés sur des tours de télécommunications dans plusieurs gouvernorats, tandis que trois frappes ont également visé l’aéroport international de Hodeïda.

Cinq autres frappes ont pris pour cible des positions au mont Attan, au sud-ouest de la capitale Sanaa, d’après la même source.

Le ministère de la Santé à Sanaa a fait état de six travailleurs blessés lors de raids saoudiens ayant visé une station-service relevant de la compagnie pétrolière, rue Al-Sitteen, à Sanaa.

11 civils blessés par des tirs saoudiens à Saada et Taëz

Par ailleurs, 11 civils, dont deux migrants éthiopiens, ont été blessés par des tirs et des bombardements attribués à l’Arabie saoudite et à ses milices contre les gouvernorats de Saada et de Taëz, selon l’agence de presse « Saba ».

Dans les détails, le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Environnement, Anis Al-Asbahi, a indiqué dans un communiqué que neuf civils, parmi lesquels deux migrants éthiopiens, ont été blessés par des tirs et des bombardements d’artillerie saoudiens sur la zone d’Al-Qahr, dans le district frontalier de Baqim (gouvernorat de Saada).

Il a également rapporté qu’un citoyen et son fils de 6 ans ont été blessés par un obus tiré par les milices pro-saoudiennes sur leur domicile dans la région d’Al-Dabab, district de Sabir Al-Mawadim, à Taëz.

M. Al-Asbahi a souligné que ces incidents s’inscrivent dans une série d’agressions continues visant des zones civiles et des quartiers résidentiels, causant des pertes humaines et matérielles ainsi qu’une aggravation des souffrances de la population.

Frappe contre le district de Hayfan à Taëz

Une source locale a précisé à « Saba » que l’aviation saoudienne a mené un raid contre la localité d’Al-A’bous, dans le district de Hayfan (gouvernorat de Taëz).

Les forces saoudiennes mènent quotidiennement des dizaines d’attaques contre des infrastructures et des biens civils dans plusieurs gouvernorats yéménites.

En riposte, les forces armées yéménites frappent des infrastructures en Arabie saoudite — notamment les aéroports, les ports et les installations de la compagnie pétrolière saoudienne « Aramco » — tout en ciblant les concentrations militaires saoudiennes sur le territoire yéménite.

Source : Médias