Le député Hassan Fadlallah : « L’Iran aide le Liban à se libérer, tandis que les États-Unis cherchent à le détruire »

Le député Hassan Fadlallah, membre du bloc parlementaire « Fidélité à la Résistance », a affirmé que l’indépendance du Liban demeure inachevée. Il a attribué cette situation à la poursuite de l’occupation israélienne d’une partie chère de la patrie, ainsi qu’aux ingérences étrangères dans les décisions de l’État libanais, l’élaboration de ses politiques et la définition de ses positions.

Il a rappelé que « des choix sont dictés au pouvoir au détriment de l’intérêt des Libanais, de leur unité et de leur entente, au profit des projets de ces États étrangers ».

Il a dénoncé des ingérences dangereuses qui embellissent aux yeux de certains responsables l’idée d’un affrontement inter-libanais, les incitant à s’engager dans cette aventure destructrice moyennant diverses contreparties.

M. Fadlallah a accusé l’administration américaine et certaines ambassades étrangères au Liban d’inciter quotidiennement certaines parties contre le reste des Libanais, cherchant à les pousser à s’entre-déchirer pour détruire leur pays de leurs propres mains. « C’est ce que l’administration américaine a fait dans de nombreux pays avant d’abandonner ceux qu’elle avait poussés vers de telles aventures contre leur propre nation », a-t-il affirmé.

À l’inverse, a-t-il poursuivi, l’Iran œuvre à aider le Liban à imposer le retrait de l’ennemi de son territoire. « Nous avons une confiance totale en la République islamique, qui dessine une nouvelle équation dans la région dont le Liban sera le premier bénéficiaire », a-t-il déclaré, précisant que cette équation régionale repose également sur la fermeté du peuple libanais et de sa résistance héroïque.

Il a souligné que ce peuple se trouve en position d’autodéfense pour préserver son existence et sa terre, la décision de la guerre dans la région étant entre les mains de l’administration américaine et de l’entité occupante. « C’est pourquoi le Sud est quotidiennement la cible d’agressions et voit ses maisons détruites sous les yeux de l’État, sans que personne ne lève le petit doigt », a-t-il déploré.

Le député du Hezbollah s’exprimait lors d’une cérémonie en hommage aux deux frères martyrs, Ibrahim et Abbas Alayan, dans la localité de Qalaway (caza de Bint Jbeil), en présence d’habitants et de familles de martyrs.

« La région est entrée dans une phase d’attente quant aux résultats des négociations irano-américaines, et le Liban n’est pas à l’écart de cette attente », a-t-il observé, conseillant aux responsables au pouvoir comme en dehors de bien lire les transformations régionales en cours.

Il a toutefois regretté que certains au Liban parient encore sur une guerre américaine contre l’Iran et sur l’agression israélienne contre le Liban pour éliminer la Résistance et son environnement social, allant jusqu’à rêver du déplacement forcé des habitants du Sud hors des frontières nationales.

« De tels paris perdants n’ont aucune chance d’aboutir dans notre pays », a-t-il martelé, affirmant que la force de la Résistance provient, après Dieu, de la résilience de son peuple, de sa disposition permanente à défendre son existence et son partenariat national, ainsi que de son attachement à sa terre et à ses droits légitimes.

M. Fadlallah a ajouté que l’Iran se trouve aujourd’hui en position de force et demeure capable de faire face à toute agression. « Notre résistance est présente et pérenne. Notre destin est d’affronter l’occupation et d’en payer le prix fort », a-t-il déclaré, rappelant que cette résistance s’est imposée comme un choix libanais pour contrer l’agression et libérer le territoire.

Même si une partie de cette terre venait à être occupée, cela ne signifierait nullement l’abandon de ce choix national, a-t-il assuré : « Nous y demeurons au contraire encore plus attachés, quelles que soient les fausses accusations, la falsification des faits et les campagnes de désinformation politique et médiatique. Rien de tout cela n’ébranlera nos convictions ni ne nous détournera de notre droit. Les défis, les difficultés et les circonstances pénibles auxquels nous faisons face ne dureront pas ; il s’agit d’une étape passagère que nous surmonterons. »

Sur le plan interne, le député a appelé toutes les forces soucieuses de l’intérêt du pays à lui épargner tout affrontement intérieur, soulignant qu’aucune composante ne peut éliminer l’autre et que les Libanais sont condamnés à vivre ensemble malgré leurs divergences.

« Depuis une position de force, nous resterons les plus attachés à notre pays et nous continuerons d’appeler au règlement des crises internes par le dialogue et le consensus », a-t-il affirmé, opposant cette logique de rapprochement à ceux qui « aiguisent les épées de la haine, multiplient les incitations et érigent des barricades confessionnelles ».

Selon lui, ces acteurs n’ont aucun intérêt à l’édification d’un véritable État qui s’appuierait sur ses facteurs de puissance interne — au premier rang desquels une résistance loyale et honorable — pour libérer sa terre, protéger sa souveraineté et garantir le partenariat national. « Ceux qui refusent un tel État sont prêts à s’engager dans n’importe quel projet destructeur et partitionniste », a-t-il mis en garde.

M. Fadlallah a également critiqué la poursuite de mesures qu’il a qualifiées d’arbitraires, par lesquelles le pouvoir implique certains appareils sécuritaires, judiciaires et financiers.

Cette politique sape les fondements de l’État, porte atteinte à la crédibilité de la justice et place ces institutions en confrontation avec une partie du peuple, les transformant en instruments de discorde interne au lieu de garants de la loi et de la paix civile. « Que chacun sache que ces mesures ne briseront pas la volonté de notre peuple et ne réaliseront pas les illusions de ceux qui rêvent de modifier la démographie et les équilibres délicats du Liban », a-t-il prévenu.

Assurant que la situation actuelle ne perdurera pas et que nulle partie ne pourra altérer l’identité, la position ou le rôle du Liban, il a rappelé les événements de 1982 : « À l’époque déjà, le pouvoir s’était livré à de telles pratiques, mais notre peuple est resté ferme ; lorsque nous avons mis en échec le projet de l’occupation, ses relais intérieurs se sont effondrés. »

En conclusion, le député Hassan Fadlallah a reproché à la majorité gouvernementale de négliger ses devoirs envers les citoyens et d’ignorer leurs préoccupations quotidiennes ainsi que les engagements de la déclaration ministérielle — qu’il s’agisse de la crise de l’électricité, de la restitution des fonds des déposants, de l’application intégrale de l’accord de Taëf et de la Constitution (notamment l’abolition du confessionnalisme politique, la décentralisation administrative et une loi électorale conforme à la Constitution) ou encore des réformes financières nécessaires à la reconstruction de l’État.

« Cette équipe n’a d’autre occupation que de répéter en boucle le discours sur le monopole des armes et la décision de guerre et de paix réservée à l’État. Mais où est cet État ? Existe-t-il réellement et assume-t-il ses responsabilités ? Il faut d’abord bâtir un véritable État ; nous pourrons ensuite discuter du reste », a-t-il conclu.

Source : Médias