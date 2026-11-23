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Sud-Liban: Avancée des véhicules israéliens depuis le village d’al-Taybeh en direction du village d’al-Qantara, où l’ennemi érige des remblais de terre dans le secteur (Correspondant d’Al-Manar)
23-11-2026 10:53 AM
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