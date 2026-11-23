40 en 2026, hausse des cas de suicide au sein de l’armée israélienne (média)

Le journal israélien Haaretz a révélé une hausse record du taux de suicide au sein de l’armée israélienne en 2026.

40 militaires se sont suicidés depuis le début de l’année, précise le journal, dont 23 soldats et officiers en service actif qui et au moins 17 autres soldats après avoir quitté leur uniforme militaire.

Selon le journal, cette année a également été marquée par le suicide de 5 policiers. Six blessés après des tentatives de suicide sont aussi enregistrées, dont certaines étaient des militaires handicapés ayant subi des traumatismes psychologiques lors de guerres précédentes.

Les données ont montré une augmentation continue depuis le 7 octobre 2023, le taux de suicide moyen au cours de la décennie précédant la guerre étant de 19 cas par an en 2023, dont 7 cas au cours des derniers mois, puis à 21 cas en 2024 et à 22 cas en 2025, pour atteindre le pic enregistré en 2026 malgré la diminution significative du nombre de recrues actuellement par rapport au début de la guerre.

Haaretz a souligné que les données de l’armée ne donnent qu’une image partielle de la situation, car elles n’incluent pas les soldats démobilisés. Bien que l’armée ait révélé fin 2025 que 15 suicides avaient été recensés parmi les soldats démobilisés depuis le début de la guerre, les 17 cas enregistrés cette année témoignent d’une forte augmentation, reconnue par un officier de la Direction du personnel qui a déclaré : « Les soldats rentrent chez eux en proie à une détresse psychologique, et leurs besoins ne sont pas pris en charge. »

Yossi Levy-Pilz, directeur du centre de recherche sur le suicide de l’université de Haïfa, a averti que « cette guerre est un événement sans précédent en termes d’épuisement psychologique des soldats ». Soulignant qu’« être soldat, et certainement réserviste, en 2026 et au-delà, signifie appartenir à une catégorie vulnérable », il a critiqué l’insistance de l’establishment militaire à dissocier les cas de suicide des répercussions de la guerre.

Les enquêtes ont révélé les suicides de combattants d’unités d’élite telles que « Shaldag » et d’officiers supérieurs de diverses brigades comme la brigade « Yoav », au milieu de témoignages de soldats qui ont confirmé la diminution de la présence d’officiers de santé mentale sur le terrain, même après des batailles ayant fait des victimes dans le sud du Liban, et la réduction des jours de réhabilitation psychologique pour les forces de réserve.

Le journal indiquait également que l’armée israélienne, en raison de la pénurie croissante d’effectifs, continue de recruter des personnes déjà enregistrées comme malades mentaux auprès du ministère de la Sécurité sans examiner leur admissibilité, tandis que les chefs militaires exerçaient des pressions et des menaces d’arrestation contre les soldats pour les empêcher d’obtenir un traitement psychologique.

Source : Médias