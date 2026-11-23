Syrie : Incursions israéliennes dans les campagnes de Quneitra et de Deraa et perquisitions de domiciles

Les forces d’occupation israéliennes ont poursuivi leurs incursions dans plusieurs secteurs du sud de la Syrie. Dimanche, une patrouille militaire est entrée dans la localité d’al-Rafid, dans la campagne de Qouneitra, où elle a mené des perquisitions dans plusieurs habitations civiles, sans qu’aucune arrestation ne soit signalée, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).

Dans un autre mouvement militaire, l’Observatoire a rapporté l’avancée de six véhicules israéliens depuis le passage d’Abou al-Ghaithar en direction des villages de Saida al-Hanout et d’al-Soudi, dans la campagne sud de Quneitra, avant de se diriger vers les localités d’al-Masritiya et de Saysoun, dans la campagne ouest de Deraa.

Dans le même contexte, l’OSDH a documenté 97 incursions militaires israéliennes en territoire syrien, dans le sud du pays, au cours de la période allant du 1er au 20 novembre courant.

Ces incursions ont été ponctuées de raids, d’arrestations, de tirs et de bombardements visant des zones habitées et des terres agricoles, ainsi que de l’installation de barrages, de restrictions imposées aux déplacements des civils, et de travaux d’excavation, de terrassement et de percement de routes.

L’occupation israélienne continue ainsi de violer l’accord de « désengagement » de 1974, ses agressions s’étant intensifiées depuis le 8 décembre 2024.

Source : Médias