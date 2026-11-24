USA: un ancien chef du cabinet de Hegseth réclame sa démission

Joe Kasper, ancien chef de cabinet du secrétaire américain à la Guerre Pete Hegseth, a appelé ce dernier à démissionner, estimant qu’il avait mal géré le ministère et la guerre en cours contre l’Iran, et que sa préoccupation pour le « spectacle » l’empêchait de bien faire son travail.

Kasper, qui a travaillé pendant les trois premiers mois de l’administration du président américain Donald Trump, a déclaré à Politico que la capacité de Hegseth à exercer efficacement ses fonctions avait diminué, ajoutant : « Il est temps pour lui de démissionner ».

Il a qualifié sa gestion de la guerre contre l’Iran de « chaos total ».

Le décrivant comme « agressif » dans sa gestion de son poste, Kasper a critiqué la décision de Hegseth de limoger plusieurs hauts responsables militaires, ainsi que des officiers supérieurs de couleur et des officières. Il s’est demandé s’il existait des preuves que plusieurs responsables du Pentagone, limogés l’an dernier pour avoir divulgué des informations aux médias, aient partagé des documents avec des journalistes sans autorisation.

Trump a annoncé son intention de maintenir Hegseth à son poste, malgré les spéculations de hauts responsables de l’administration et de certains républicains quant à la position de Hegseth au sein de celle-ci, tandis que la nomination de son allié Stephen Miller au poste de chef de cabinet de la Maison Blanche a contribué à renforcer la position de Hegseth au sein de l’administration.

Exprimant ses regrets, le sénateur sortant Thom Tillis, un républicain de Caroline du Nord, a écrit que son vote décisif pour confirmer la nomination de Hegseth était « le plus grand regret de [sa] carrière ».

De même, le représentant James Comer, un républicain du Kentucky allié de Trump, a déclaré qu’il « n’avait aucune idée de la stratégie de Hegseth à l’égard de l’Iran ».

Bien qu’il ait survécu à un vote de destitution à la Chambre des représentants plus tôt ce mois-ci, Hegseth pourrait faire face à une nouvelle tentative de destitution lors de la prochaine législature, les démocrates contrôlant à la fois la Chambre et le Sénat.

De nombreux responsables américains ont attribué les pertes du Parti républicain aux élections de mi-mandat en grande partie à la guerre contre l’Iran.

Quelques jours auparavant, le député républicain Thomas Massie avait réintroduit une résolution urgente visant à destituer Hegseth, comprenant huit articles de mise en accusation liés à des violations légales et constitutionnelles, notamment la gestion de la guerre contre l’Iran et le bombardement de l’école de Minab.

Source : Médias