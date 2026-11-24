L’Iran réclame aux Etats-Unis 290 milliards de dollars de dédommagements

L’Iran exige que les Etats-Unis payent près de 300 milliards de dollars en dédommagements de la guerre qu’ils ont déclenchée et de leurs actions passées, a indiqué lundi un responsable judiciaire.

« Les tribunaux nationaux ont rendu des décisions condamnant les États-Unis à verser 290 milliards de dollars de dommages et intérêts (265 milliards d’euros) », a déclaré le directeur du Centre des avocats, Hassan Abdolianpour, cité par la télévision d’État.

Il a également souligné que plusieurs actions en justice avaient été intentées contre les pays arabes du Golfe pour avoir « permis aux États-Unis d’utiliser leur territoire afin de lancer des attaques contre l’Iran ».

Selon la chaîne, ces procédures couvrent les actions américaines sur plusieurs décennies.

Selon une clause du protocole d’accord signé en juin entre les États-Unis et l’Iran en vue de mettre fin au conflit, Washington et ses partenaires régionaux devaient élaborer un plan d’au moins 300 milliards de dollars « pour la reconstruction et le développement économique » de l’Iran.

Mais les Etats-Unis ont par la suite refusé de respecter cet accord et depuis, les négociations sont dans l’impasse.

La guerre au Moyen-Orient a éclaté le 28 février, lorsque des frappes israélo-américaines ont tué le guide suprême , l’ayatollah Ali Khamenei ainsi que plusieurs autres hauts responsables de la République islamique.

En représailles, l’Iran a ciblé les pays voisins, alliés de Washington, et verrouillé le stratégique détroit d’Ormuz.

Source : Avec AFP