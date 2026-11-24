Téhéran rejette l’inspection « totalement déraisonnable » des sites nucléaires bombardés demandée par l’AIEA

L’Iran poursuivra son interdiction d’accès aux inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) sur les sites nucléaires pacifiques du pays, endommagées lors des frappes militaires américano-israéliennes, a déclaré dans un entretien accordé à l’agence de presse Mizan et paru ce lundi, Hassan Ghashghavi, porte-parole de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien.

Selon le média iranien Press Tv, il a surtout évoqué les positions contradictoires de l’AIEA sur la question nucléaire iranienne et jugé « totalement déraisonnable » et « dépourvue de tout fondement juridique » la demande de l’Agence pour l’inspection des installations nucléaires bombardées.

Aucun protocole relevant de l’accord de garanties généralisées du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) ne régit l’inspection des installations visées par des attaques militaires. « Il n’existe aucun protocole à ce sujet, l’Agence nous incite donc à une action illégale », a-t-il noté.

« D’une part, sur la base du rapport du directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, nos centres nucléaires ont été bombardés, et d’autre part, en exerçant des pressions de la part de ceux qui ont bombardé les installations nucléaires iraniennes, l’Agence demande la coopération de Téhéran », a-t-il déploré.

« La demande de l’AIEA est contraire au TNP, au droit international et aux protocoles internationaux établis. Il n’existe aucun mécanisme ni aucune procédure clairement définis pour traiter cette question. Par conséquent, aussi souvent qu’ils réitéreront leurs demandes, ils n’obtiendront rien », a déclaré le parlementaire iranien. « Ils tentent peut-être d’obtenir, par la pression diplomatique, ce qu’ils n’ont pas réussi à atteindre avec des frappes militaires. Mais, de toute évidence, leurs efforts resteront vains », a-t-il poursuivi, en faisant référence à l’AIEA.

L’Iran n’a pas suspendu ses obligations en matière de garanties. Toutefois, les attaques américano-israéliennes contre ses installations nucléaires soumises aux garanties de l’Agence, ainsi que les menaces persistantes contre leur sécurité, ont gravement entravé le déroulement normal des activités de vérification.

La reprise normale des activités de contrôle au titre des garanties nécessite la levée complète des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale ainsi que des garanties crédibles empêchant toute nouvelle attaque militaire contre les installations nucléaires iraniennes.

Par ailleurs, M. Ghashghavi a réaffirmé que pour la République islamique d’Iran, les négociations avec les États-Unis ne pouvaient reprendre tant que les sept conditions posées par Téhéran ne seraient pas toutes satisfaites. Il a souligné qu’il appartenait désormais à Washington de prendre une décision.

Source : Médias