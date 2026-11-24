Le député Hamadeh : certains célèbrent la fête de l’Indépendance et livrent le Liban à l’occupant

Le député Ihab Hamadeh, membre du bloc parlementaire du Hezbollah, Loyauté à la Résistance, a commenté les discours du président de la République et du Premier ministre prononcés à l’occasion de l’anniversaire de la fête de l’Indépendance.

« Certaines personnes au Liban nous ont présenté une définition différente de l’indépendance, avec des normes nouvelles et différentes qui contredisent le véritable sens et les véritables normes de l’indépendance », a-t-il déclaré lors de son discours prononcé dans le district d’Hermel.

Et de poursuivre : « Avec ce concept d’autorité importé de l’étranger, en violation de toute notion d’indépendance, ils livrent le Liban à l’occupant, lequel s’immisce dans sa structure, son système judiciaire, ses finances et les droits de son peuple par le biais d’un ambassadeur d’ici ou d’un délégué de là, pour orchestrer une enquête, fabriquer un dossier, diriger un juge et rendre un jugement, tout en se vantant et en célébrant une fausse fête de l’indépendance ».

Il a ajouté : « Certains célèbrent cette année la fête de l’Indépendance selon de nouveaux critères, à savoir que vos terres et vos villages sont occupés par l’ennemi israélien de même, Son Excellence (le chef de l’Etat, ndlr) est sous l’emprise des Américains par l’intermédiaire de leurs ambassadeurs, qui l’incitent même à s’ingérer dans les détails juridiques complexes prônant des titres haineux, des mises en scène et des ciblages qui n’ont aucune valeur. »

Hamadeh a conclu : « L’un des critères de cette nouvelle indépendance, Monsieur le Premier ministre, est ce nouveau signal, qui vient de Yazid bin Farhan, incitant à mettre untel en prison et, en retour, à libérer un meurtrier sauvage d’une autre prison, et que quelqu’un exprime son affiliation à Israël. »

Source : Médias