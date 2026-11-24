Les forces de Sanaa exposent les armes américaines qu’elles ont saisies. 17 martyrs dans des raids saoudiens à Hodeïda

Les forces armées yéménites de Sanaa ont publié dimanche soir une vidéo montrant des dépôts d’armes qui ont été saisies il y a un mois dans les environs de la ville côtière de Mokha, après le retrait des forces d’Aden soutenues par l’Arabie saoudite.

Les images, relayées par l’agence de presse Saba, montrent des dizaines de conteneurs sur un vaste terrain, partiellement enfouis sous des tas de sable ou au pied d’une colline.

On y voit également des caisses de munitions, des missiles, des obus et des drones présentés comme étant de « fabrication américaine », avec dans certains cas des étiquettes affichant comme destination le port de Dammam, dans l’est de l’Arabie saoudite.

Selon l’agence, ces cargaisons sont « les plus importantes jamais saisies » par les forces de Sanaa.

Selon l’agence Reuters, la plupart des armes des Houthis proviennent des forces soutenues par l’Arabie saoudite et pourraient leur assurer un approvisionnement pendant des années.

Ce lundi, Sanaa a indiqué que 17 personnes ont été tuées et 11 blessées dans des frappes saoudiennes dans la province côtière de Hodeïda.

L’attaque, a visé à l’aube des installations de télécommunications, a affirmé le ministère des Télécommunications de Sanaa dans un communiqué.

Des bâtiments administratifs, des logements d’employés, une mosquée, ainsi qu’un site et une tour de télécommunications ont été détruits, « provoquant l’interruption des services de téléphonie et d’internet dans plusieurs secteurs du gouvernorat et privant des dizaines de milliers de citoyens de services essentiels », a-t-il ajouté.

Le porte-parole militaire du mouvement, Yahya Saree, a également accusé l’aviation saoudienne d’avoir mené huit frappes meurtrières dans la province voisine de Lahj, visant des « bus et des camions de transport de marchandises, en utilisant des bombes de fabrication américaine de type GBU-49 et GBU-12 ».

Ce crime ne « restera pas sans réponse », a-t-il écrit sur X.

Source : Agence