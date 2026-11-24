Le Tadjikistan devient le quatrième État à entamer son retrait de la Cour pénale internationale, sous la pression des États-Unis

La présidence de l’organe directeur de la Cour pénale internationale (CPI) a annoncé, dans un communiqué publié ce lundi, que le Tadjikistan est devenu le quatrième État à entamer officiellement la procédure de retrait de la Cour. Cette décision intervient alors que les États-Unis ont lancé, en juillet dernier, ce qu’ils ont qualifié de campagne diplomatique visant à « démanteler la Cour ».

Avec cette démarche, le Tadjikistan rejoint la liste des pays ayant annoncé leur retrait, qui comprend déjà le Tchad, le Venezuela et Nauru (un petit État insulaire du Pacifique). Ces développements s’inscrivent dans un contexte de pressions persistantes ; en mars dernier, la CPI avait en effet critiqué le Tadjikistan pour ne pas avoir exécuté le mandat d’arrêt émis à l’encontre du président russe Vladimir Poutine, lors de la visite de ce dernier dans le pays en 2025.

Par ailleurs, le Burkina Faso, le Mali et le Niger avaient également annoncé leur retrait l’année dernière, qualifiant la Cour d’instrument de « répression néocoloniale ».

De son côté, la présidence de l’organe directeur de la Cour a averti, dans son communiqué, que l’engagement d’une procédure de retrait — dont le processus dure une année entière — risque de compromettre l’effort collectif en faveur de la justice et d’affaiblir les initiatives mondiales visant à mettre fin à l’impunité.

Le communiqué souligne par ailleurs que cette décision de retrait ne dégage pas l’État de ses obligations contractées tant qu’il demeure partie au traité. Il convient de noter que la Cour pénale internationale constitue la juridiction permanente compétente en matière de crimes de guerre à l’échelle mondiale. Elle a pour vocation de juger les individus accusés de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et du crime d’agression, lorsque les juridictions nationales sont dans l’incapacité ou manquent de volonté d’engager des poursuites.

Compte tenu de ces développements, la Cour compte actuellement 125 États membres, un chiffre qui inclut encore les pays ayant officiellement entamé une procédure de retrait.

Source : Médias