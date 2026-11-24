Le Kremlin : Nous observons une tendance à l’expansion de l’activité terroriste dans la région de la Baltique, ce qui est extrêmement dangereux

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré ce lundi que Moscou observe une tendance à l’expansion de l’activité terroriste dans la région de la mer Baltique. Il a qualifié cette évolution de très dangereuse, soulignant qu’elle contribue à une montée des tensions dans la zone.

S’adressant aux journalistes, M. Peskov a évoqué une tendance « extrêmement dangereuse » : l’extension des activités terroristes dans la région de la mer Baltique. Il a précisé que la Russie a pris note de cette dynamique, qui suscite également l’inquiétude de tous les États riverains de cette mer.

Il a ajouté que la situation actuelle comporte des risques majeurs et conduit, inévitablement, à une intensification des tensions régionales.

Moscou prête au dialogue avec les Européens sur la question de la paix

Par ailleurs, M. Peskov a annoncé que la Russie envisage d’engager un dialogue avec les pays européens afin d’évaluer leur volonté d’œuvrer au renforcement de la paix et de parvenir à un règlement pacifique.

Il a expliqué que Moscou juge nécessaire de déterminer dans quelle mesure la position européenne s’aligne sur l’objectif d’un règlement politique. Il s’est interrogé sur la nature de ce qui est qualifié d’« alliance des volontaires », cherchant à savoir si cette coalition vise réellement à instaurer la paix ou, au contraire, à poursuivre la guerre.

Russie : Nous poursuivrons en justice les responsables de l’utilisation de nos avoirs gelés

Concernant les avoirs russes gelés, M. Peskov a affirmé que la position de Moscou demeure inchangée. Il a insisté sur le fait que la Russie considère le gel de ses actifs, leur rétention et l’utilisation des revenus générés par leurs intérêts comme des mesures illégales. Il a déclaré que son pays utiliserait tous les moyens juridiques à sa disposition pour défendre ses droits, affirmant qu’il poursuivrait en justice toutes les parties impliquées si l’utilisation de ces actifs venait à se concrétiser.

Coopération russo-chinoise dans le secteur de l’énergie

Concernant les relations avec la Chine, le porte-parole du Kremlin a souligné que la coopération énergétique figure en permanence à l’ordre du jour des relations bilatérales, notant que ce secteur est devenu, à l’heure actuelle, un domaine sensible pour des « raisons évidentes ».

Il a ajouté que Moscou travaille en permanence avec Pékin pour élargir la coopération dans ce domaine.

S’agissant du projet de gazoduc Force de Sibérie (Power of Siberia), Peskov a précisé que le tracé envisagé n’avait pas été discuté en détail lors des entretiens tenus dans la ville chinoise de Shenzhen, ajoutant que les discussions se poursuivent aux niveaux technique et opérationnel.

Le Kremlin : aucune réponse de Kiev à l’initiative d’évacuation des habitants de Konstantinovka

Sur le dossier ukrainien, Peskov a affirmé que l’initiative russe visant à envoyer une mission humanitaire dans la ville de Konstantinovka demeure d’actualité, précisant que Moscou n’a reçu aucune réponse des autorités ukrainiennes à ce sujet.

Il a ajouté que l’armée russe poursuit ses efforts pour aider les habitants à quitter la zone dangereuse, malgré ce qu’il a qualifié de réticence du régime de Kiev à mener une opération humanitaire conjointe.

Il a fait remarquer que les déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky et d’autres responsables témoignent de l’hésitation de Kiev à poursuivre de telles opérations, réaffirmant que la partie russe reste, quant à elle, prête à les mener. Concernant les attaques ayant visé la Russie au cours des dernières 48 heures, Peskov a déclaré que « l’ennemi poursuit ses tentatives de mener des attaques », ajoutant que Moscou continue son opération militaire spéciale en Ukraine.

Il a précisé que l’armée russe mène quotidiennement des frappes de grande envergure contre l’infrastructure militaire ukrainienne, soulignant que ces opérations ont de lourdes conséquences pour les autorités de Kiev.

Par ailleurs, Peskov a indiqué que le Kremlin a pris connaissance des déclarations de Zelensky, selon lesquelles ses forces auraient attaqué deux navires russes au large des côtes libyennes.

Source : Médias