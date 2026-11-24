Financial Times : Le rêve américain de devenir propriétaire s’estompe face à la hausse des taux d’intérêt immobiliers

Dans un rapport publié lundi, le journal britannique Financial Times fait état d’une forte dégradation de la capacité des Américains à acquérir un logement par le biais de crédits, en raison d’une hausse significative des taux d’intérêt de référence.

Le président américain Donald Trump avait promis, lors de son retour à la Maison-Blanche en 2025, de ramener les taux d’intérêt hypothécaires — alors situés à 7 % — à 3 %.

Près de deux ans plus tard, la hausse des rendements des bons du Trésor, alimentée par la guerre contre l’Iran, a alourdi les coûts d’emprunt pour les propriétaires ; le taux d’intérêt de référence pour un prêt hypothécaire sur 30 ans a ainsi bondi, dépassant la barre des 7 %.

Le rapport souligne que le mécontentement populaire face à la flambée des prix du logement, du carburant et du coût de la vie a conduit les électeurs à « infliger un sérieux revers au Parti républicain — la formation politique de Trump — lors des dernières élections de mi-mandat ».

Le journal estime par ailleurs peu probable que la domination du Parti démocrate à la Chambre des représentants et au Sénat, à compter du mois de janvier, puisse alléger le fardeau des futurs acquéreurs. En effet, les répercussions de la guerre prolongée contre l’Iran continuent de faire grimper les coûts de l’emprunt.

Le rapport cite Bab Ndaw, un agent immobilier du comté de Fairfield (Connecticut), qui explique qu’il est devenu « extrêmement difficile » de trouver des logements pour les primo-accédants depuis que les taux d’intérêt ont commencé à augmenter. L’agent immobilier, qui travaille pour l’agence « ReMax », ajoute : « Chaque décision prise à Washington a une incidence sur le « rêve américain » de ces personnes. »

À travers tout le pays, les Américains subissent les répercussions de la hausse des coûts d’emprunt.

Les données de la Réserve fédérale d’Atlanta indiquent qu’en février — soit avant que Washington n’engage une confrontation avec Téhéran — la mensualité moyenne d’un prêt immobilier pour l’achat d’un logement s’élevait à 2 072 dollars.

En août, ce montant a grimpé à 2 350 dollars, sans compter les augmentations des taxes et des frais d’assurance.

Les prix des logements ont également progressé durant cette période, le prix médian passant de 382 000 à 406 000 dollars.

Barbara Denham, économiste en chef spécialisée sur les États-Unis au sein du cabinet Oxford Economics, a déclaré au Financial Times : « La majorité des jeunes souhaitant devenir propriétaires vivent encore dans des logements locatifs ou éprouvent une profonde frustration ; une catégorie qui ne cesse de croître d’année en année. »

Elle ajoute : « Les consommateurs ont bien compris que le nœud du problème réside dans les taux d’intérêt des prêts immobiliers : si les prix des logements ont augmenté, ils l’ont fait à un rythme moins soutenu que celui des taux d’intérêt. »

La hausse des taux d’intérêt sur les crédits immobiliers, conjuguée à une crise plus globale du coût de la vie, a entraîné un ralentissement marqué du marché. C’est une tendance qui était déjà annoncée par plusieurs indicateurs négatifs concernant le secteur du logement au cours des derniers mois.

L’indice des ventes de logements en attente de finalisation — c’est-à-dire les biens pour lesquels un contrat a été signé suite à l’acceptation d’une offre d’achat par le vendeur — a chuté en septembre à son plus bas niveau historique.

Par ailleurs, l’indice de confiance des constructeurs de maisons — selon les données de la « National Association of Home Builders » (Association nationale des constructeurs de maisons) — a reculé en octobre à son plus bas niveau depuis 14 ans. De plus, le rythme de construction de nouveaux logements stagne par rapport à ce qu’il était au début de l’année 2026.

Les taux d’intérêt élevés sur les prêts hypothécaires pèsent négativement aussi bien sur les vendeurs que sur les acheteurs. Les agents immobiliers soulignent que les propriétaires ayant acquis leur bien durant la pandémie de Covid-19 — période où les taux hypothécaires se situaient à des niveaux historiquement bas — se retrouvent désormais entravés par ce que l’on pourrait qualifier de « menottes dorées ».

Jennifer Leahy, agente immobilière spécialisée dans le segment du luxe au sein de la société « Compass », a déclaré au « Financial Times » — depuis la ville huppée de New Canaan, dans le Connecticut : « Si vous avez obtenu un taux d’intérêt de 2,6 % et qu’il atteint aujourd’hui plus de 7 %, il s’agit d’un bond considérable. Cette situation entraîne un report des ventes de logements cet automne. » Selon la banque JPMorgan, environ la moitié des emprunteurs détiennent des prêts immobiliers assortis de taux d’intérêt de 4 % ou moins.

Les propriétaires sont de plus en plus réticents à vendre — ce qui impliquerait de contracter un nouveau prêt immobilier à un taux d’intérêt plus élevé — dans un contexte de pénurie de logements, une situation qui prévaut actuellement dans tout le nord-est des États-Unis.

À cet égard, l’économiste en chef du site Realtor.com a déclaré au journal : « L’offre de logements dans l’État du Connecticut demeure inférieure aux niveaux observés avant la pandémie. Si l’on ajoute à cela une hausse supplémentaire de 50 points de base… l’« effet de verrouillage » (lock-in effect) — c’est-à-dire la réticence des propriétaires à vendre — s’accentue davantage. »

De son côté, Jane D’Estance, agente immobilière et présidente élue de l’association des agents immobiliers du Connecticut (Connecticut Realtors), souligne que la crise de l’accessibilité au logement a rendu les acheteurs plus préoccupés par les coûts liés à la possession d’un bien immobilier.

Elle ajoute : « Les acheteurs commencent à demander à consulter les factures de services publics, une pratique que je n’avais pas vue depuis longtemps ; ils veulent éviter toute mauvaise surprise. »

Donald Trump a fait de la question de l’accessibilité au logement un pilier central durant les 17 premiers mois de son mandat. Il a en effet signé un décret interdisant aux grands investisseurs d’acquérir des maisons individuelles ; une mesure qui a par la suite été intégrée dans la loi intitulée « 21st Century ROAD to Housing Act » (Loi sur la voie vers le logement au XXIe siècle), laquelle a bénéficié d’un soutien bipartisan.

Toutefois, la loi se concentre essentiellement sur l’allègement des contraintes liées à l’offre, une approche qui, selon Les experts estiment que cela n’aura qu’un effet limité à court terme.

À cet égard, Matthew Axe, analyste politique au sein de la société Evercore, a déclaré au journal américain : « On peut se concentrer sur le côté de l’offre — comme le préconisent les manuels d’économie — mais, sur le plan politique, cela n’apporte aucun élan tangible à court terme. »

Parallèlement, certains enseignants, infirmiers et autres locataires à revenu intermédiaire — qui s’efforcent d’acquérir un logement — se voient contraints d’effectuer des heures supplémentaires pour atteindre cet objectif.

Source : Médias