Bande de Gaza : 4 martyrs, dont un employé de l’UNRWA, tués dans des attaques israéliennes

Quatre Palestiniens, dont un employé de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), ont été tués, et plusieurs autres ont été blessés à des degrés divers, depuis l’aube de ce lundi, à la suite d’une série d’attaques israéliennes ayant visé plusieurs zones de la bande de Gaza.

La chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen a rapporté que trois personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées — certaines grièvement — après qu’un drone israélien a pris pour cible un véhicule civil près du carrefour d’Ansar, à l’ouest de la ville de Gaza.

Dans le nord de la bande de Gaza, un Palestinien a été tué et d’autres ont été blessés lors d’une frappe menée par un drone israélien contre le camp de réfugiés de Jabalia.

Dans le centre de la bande de Gaza, le complexe médical Al-Awda, situé à Nuseirat, a annoncé qu’une femme avait été blessée par des tirs des forces d’occupation israéliennes, qui ont ouvert le feu sur des civils près de l’entrée du camp de réfugiés de Bureij.

Al-Mayadeen a également fait état d’un civil blessé par des tirs des forces d’occupation à l’ouest de la ville de Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza.

Dans le sud, les attaques de l’occupation se sont étendues à la ville de Khan Younès. Des véhicules militaires israéliens y ont ouvert un feu nourri en direction de la rue Al-Tina, au sud de la ville, tandis que des tirs se poursuivaient dans les zones orientales, atteignant même les secteurs est de la « Cité Hamad », située dans le nord du gouvernorat.

L’occupation israélienne poursuit son agression contre la bande de Gaza, malgré l’annonce d’un cessez-le-feu. Cette situation entraîne une augmentation du nombre de morts, de blessés et de personnes portées disparues, ainsi que la destruction des infrastructures et de tous les éléments essentiels à la vie.

Source : Médias