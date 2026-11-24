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USA|AP citant un document : le ministère américain de la Guerre accuse le Canada de manquer à son rôle de partenaire fiable dans la défense de l’Amérique du Nord.
24-11-2026 05:12 AM
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