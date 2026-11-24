Washington envisage de former des soldats syriens au déminage (Reuters)

L’agence Reuters a rapporté, citant cinq sources informées, que les États-Unis examinent des plans visant à former des soldats syriens au déminage, dans ce qui constituerait, s’il était approuvé, « la première mission d’entraînement américaine avec l’armée syrienne depuis l’arrivée au pouvoir d’anciens combattants de l’opposition armée à Damas en 2024 ».

Selon ces sources, la proposition de mission d’entraînement multinationale se heurte encore à des obstacles juridiques aux États-Unis ainsi qu’au scepticisme de certains éléments au sein de l’armée syrienne. En cas de mise en œuvre, la Syrie pourrait voir le retour d’un petit nombre de forces américaines l’an prochain, un an seulement après le retrait de la mission qui y a duré dix ans. Quatre des sources ont précisé que le programme initial se concentrerait sur la formation au déminage et à l’élimination sécurisée des munitions, mais qu’il pourrait, en cas de succès, servir de modèle à une coopération plus large.

Une source participant aux discussions a indiqué que le cadre proposé inclurait également des effectifs d’environ 15 pays alliés des États-Unis, parmi lesquels la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, l’Australie, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Parmi les options à l’étude, selon Reuters, figure l’entraînement des soldats syriens tant en Jordanie qu’en Syrie, peut-être dès le mois de mars, avec une participation militaire américaine limitée. L’arrangement pourrait également inclure le Centre national syrien de lutte contre les mines, un organisme gouvernemental chargé de coordonner le déminage, afin de faciliter la coopération.

La proposition prévoit de s’appuyer sur les travaux de ce qui est connu sous le nom de Centre de coordination de Damas, créé l’an dernier en Jordanie pour faciliter la coopération entre les autorités syriennes, les forces américaines et les alliés régionaux. Le porte-parole du Commandement central de l’armée américaine, Tim Hawkins, a déclaré à Reuters que « le centre poursuit son action en soutien à une Syrie stable, unifiée et en paix, et qu’aucune décision définitive n’a encore été prise concernant sa structure future et les missions sur lesquelles il se concentrera ».

Un porte-parole du département d’État américain a également affirmé que « Washington salue la présence à Damas d’un partenaire déterminé à faire face à l’organisation État islamique ». Le ministère syrien de la Défense n’a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

L’agence de presse arabe syrienne (SANA) a rapporté que le ministre syrien de la Défense, Murhaf Abu Qasra, a rencontré le commandant de l’opération « Détermination absolue », l’amiral Liam Hollen, à Damas le 12 novembre dernier. Une source militaire syrienne a indiqué que la rencontre avait porté sur le mécanisme de coordination multinationale proposé, les plans de formation des forces syriennes au déminage et à l’élimination des munitions, ainsi qu’une aide non précisée dans le domaine de la sécurité des frontières.

Concernant le financement, deux sources ont déclaré que les responsables américains étudient la possibilité d’utiliser les fonds restants de l’opération « Détermination absolue » pour soutenir le programme. L’une d’elles a estimé les fonds disponibles à environ 200 millions de dollars.

Reuters ajoute que, bien que Washington ait levé les sanctions économiques de grande envergure imposées à la Syrie en décembre 2025, retiré le pays de la liste des États soutenant le terrorisme en août 2026 et assoupli en octobre les restrictions sur les exportations d’armes et de services de défense — permettant désormais l’examen des licences au cas par cas —, des obstacles subsistent des deux côtés face à une coopération militaire directe.

Aux États-Unis, une législation connue sous le nom de « lois Leahy » interdit de fournir toute assistance américaine à des unités des forces de sécurité étrangères lorsqu’il existe des informations crédibles faisant état de violations graves des droits de l’homme. Deux des sources ont indiqué à Reuters que « les responsables américains devront vérifier les antécédents des entités syriennes bénéficiaires avant d’accorder le financement ».

Du côté syrien, les sources ont précisé que certains responsables du ministère de la Défense se montrent réticents à autoriser des membres de l’armée américaine à accéder aux institutions et installations du ministère, « ce qui complique les efforts visant à mettre en place des programmes d’entraînement ».

Source : Médias