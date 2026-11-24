Al-Zaidi annonce un accord avec Al-Sissi sur la suppression des visas entre l’Irak et l’Égypte

Le Premier ministre irakien, Ali Faleh al-Zaidi, a annoncé lundi un accord avec le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, portant sur la suppression des visas d’entrée entre l’Irak et l’Égypte.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec Al-Sissi dans la capitale égyptienne, Le Caire, Al-Zaidi a déclaré qu’« il a été convenu avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi de lever l’obligation de visa entre l’Irak et l’Égypte », sans préciser la date d’entrée en vigueur de l’accord ni ses modalités, selon ce qu’a rapporté l’agence de presse officielle irakienne « INA ».

Al-Zaidi a ajouté qu’il avait examiné avec Al-Sissi les questions liées à la sécurité de la région, qualifiant l’Égypte de « cœur de la nation arabe ».

De son côté, Al-Sissi a souligné la profondeur des relations entre l’Irak et l’Égypte ainsi que l’importance de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, précisant que ses entretiens avec Al-Zaidi avaient porté sur un certain nombre de questions régionales et internationales, ainsi que sur les moyens de préserver la sécurité et la stabilité et de réduire l’escalade dans la région.

Le président égyptien a indiqué que les deux parties étaient convenues de l’importance de poursuivre les efforts diplomatiques afin de préserver la sécurité, la sûreté et la liberté de la navigation maritime, affirmant le rejet de toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité de la navigation dans le Golfe, le détroit de Bab al-Mandeb et la mer Rouge.

Al-Sissi a également signalé que les discussions avaient abordé l’évolution de la situation au Yémen, ainsi que l’importance de soutenir les efforts visant à relancer le processus de règlement politique global de la crise.

Plus tôt lundi, Al-Sissi avait reçu le Premier ministre irakien au palais d’Al-Ittihadiya au Caire, et avait examiné avec lui le renforcement des relations bilatérales et la coordination conjointe sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Il s’agit de la première visite d’Al-Zaidi en Égypte depuis son accession à la tête du gouvernement irakien, et elle coïncide avec la tenue de la quatrième session de la Haute Commission mixte égypto-irakienne, visant à renforcer la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement entre les deux pays.

Source : Médias