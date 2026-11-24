USA: Appels à l’ouverture d’une enquête sur la disparition des dossiers de milliers de personnes détenues par les services américains de l’immigration

Le sénateur démocrate Chris Van Hollen, aux côtés des sénateurs Elizabeth Warren et Ben Ray Luján, a mené une initiative au sein du Sénat pour réclamer l’ouverture d’une enquête sur la disparition des noms de milliers de personnes arrêtées par les services américains de l’immigration du système de suivi gouvernemental, avertissant que l’administration du président Donald Trump prive les détenus de leurs droits constitutionnels et légaux et met leur vie en danger.

Vingt et un membres démocrates et indépendants du Sénat se sont joints à une lettre adressée à l’inspecteur général du département de la Sécurité intérieure, Joseph Cuffari, dans laquelle ils demandent d’enquêter sur les raisons de la disparition des noms des détenus du système de localisation des détenus relevant de l’agence de l’immigration et des douanes (ICE), et de révéler le nombre de personnes affectées par cette mesure, selon la plateforme « Common Dreams ».

Cette démarche fait suite à des informations de presse révélant que l’agence a cessé de manière soudaine d’inscrire dans le système électronique de localisation des détenus les noms des personnes faisant l’objet d’ordres définitifs d’expulsion, et qu’elle a également masqué la localisation de personnes récemment arrêtées, suscitant des inquiétudes quant à une dissimulation délibérée de leur lieu de détention à leurs familles et à leurs avocats.

L’agence « Associated Press » avait révélé il y a deux mois que les autorités de l’immigration avaient cessé d’inscrire une catégorie de détenus dans le système mis en place par l’agence pour faciliter l’accès aux informations sur leurs lieux de détention. Les sénateurs ont qualifié ce système d’outil essentiel permettant aux détenus d’obtenir une représentation juridique et à leurs familles de savoir où ils se trouvent.

Les législateurs ont indiqué que ce changement avait débuté en septembre dernier, sans annonce préalable ni explication officielle, estimant qu’il ne semble pas s’agir d’un simple retard administratif ou d’un dysfonctionnement technique, mais d’un changement délibéré dans la politique du département de la Sécurité intérieure.

Ils ont averti que le fait de masquer la localisation des détenus à leurs avocats risque de les priver de leur droit constitutionnel de comparaître devant la justice et de contester la légalité de leur détention, tout en entravant le dépôt de recours juridiques urgents devant les tribunaux compétents et en empêchant toute intervention visant à bloquer leur expulsion vers des pays tiers.

La lettre précise : « Sans connaître le lieu de détention de leurs clients, les avocats ne peuvent pas déposer de requêtes urgentes d’habeas corpus devant le tribunal compétent, ni intervenir pour contester les expulsions vers des pays tiers. » Ils ont ajouté que les familles et les avocats éprouvent désormais d’extrêmes difficultés à connaître la destination vers laquelle les détenus ont été transférés.

Les sénateurs ont affirmé que cette politique suscite de profondes préoccupations quant à la violation par le gouvernement américain des lois sur l’immigration ainsi que des droits juridiques et civils.

Ils ont demandé à l’inspecteur général de déterminer la date à laquelle la modification a été introduite dans le système de suivi, le nombre de détenus dont les données ont disparu, et si l’agence a donné pour instruction à ses employés de ne pas divulguer aux familles et aux avocats les noms des personnes arrêtées et leurs lieux de détention.

Ils ont également demandé à savoir si certains d’entre eux avaient été transférés vers d’autres centres, expulsés ou avaient subi des urgences médicales après la disparition de leurs données du système.

Les législateurs ont souligné que ce changement intervient à un moment où les arrestations menées par l’agence de l’immigration ont atteint des niveaux records, le nombre de personnes arrêtées ayant dépassé les 50 000 au cours du mois d’août, et le total des arrestations ayant approché les 500 000 au cours de l’exercice fiscal 2026. En juillet, plus de 65 000 personnes étaient détenues dans des centaines de centres de détention relevant de l’agence à travers le pays, et environ 30 % d’entre elles faisaient l’objet d’ordres définitifs d’expulsion.

La gravité de ces mesures s’accroît, selon la lettre, dans un contexte où les décès au sein des centres de détention de l’immigration ont atteint leur plus haut niveau depuis 20 ans, avec la mort d’au moins 32 personnes alors qu’elles se trouvaient sous la garde de l’agence durant l’année en cours.

Les sénateurs ont cité le cas d’une femme souffrant d’épilepsie et de crises convulsives, transférée à travers le pays sans que sa famille ni son avocat n’en soient informés. Elle a été victime d’un grave malaise durant le transfert et a dû recevoir de l’oxygène, mais sa prise en charge médicale a été retardée après que l’agence a omis d’informer le centre de détention qui l’a accueillie de son état de santé, malgré l’existence d’une politique officielle régissant les transferts de détenus.

Les législateurs ont averti que le fait de ne pas informer les centres médicaux et les avocats de la localisation des détenus et de leur état de santé, dans un contexte de multiplication des signalements de négligence médicale dans les centres de détention, pourrait avoir des conséquences mortelles.

Ils ont déclaré : « La vie d’autres personnes pourrait être mise en danger en silence, car les secours ne pourront pas les atteindre. »

Cette initiative est menée par Van Hollen, qui dispute au chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, la direction du parti au sein de la chambre, avec la participation de Warren, connue pour son suivi des politiques migratoires de l’administration Trump, ainsi que du sénateur Bernie Sanders et d’autres élus.

Van Hollen avait suscité un vif intérêt l’an dernier lorsqu’il s’était rendu au Salvador pour réclamer la libération d’un habitant de sa circonscription électorale, Kilmar Abrego Garcia, qui y avait été expulsé par erreur.

Les sénateurs ont conclu leur lettre en affirmant que l’enquête demandée contribuera à soutenir les efforts législatifs visant à réformer le système d’immigration, et qu’elle s’inscrit dans la mission de l’inspecteur général consistant à garantir un contrôle indépendant et à renforcer l’intégrité et la reddition de comptes au sein du département de la Sécurité intérieure.

Source : Médias