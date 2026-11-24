Aoun rompt les ponts avec le Hezbollah… et avec Berri également !

Le discours prononcé par le président de la République, Joseph Aoun, à l’occasion de la fête de l’Indépendance a révélé l’ampleur de l’implication de l’équipe au pouvoir dans la réponse aux exigences américaines et saoudiennes pressantes, axées sur le passage à des mesures opérationnelles contre le Hezbollah au Liban, l’intensification de la confrontation avec le rôle iranien, jusqu’à barrer la route aux tentatives préliminaires d’ouverture d’un dialogue entre le pouvoir et Téhéran.

La réaction rapide d’Aoun n’a pas surpris, alors que d’autres forces politiques tentaient de prendre leurs distances avec cette voie. C’est ce qui a poussé l’émissaire saoudien Yazid ben Farhan à se rendre rapidement au Liban et à mener une série de contacts incluant la majorité des forces et personnalités politiques.

Dans certains cas, Ben Farhan a chargé l’un de ses assistants à Beyrouth de contacter des députés et des personnalités afin de réprimander ceux qui s’abstiennent encore de condamner le Hezbollah, sous prétexte de sa participation aux combats aux côtés d’Ansar Allah au Yémen.

De même, Ben Farhan a personnellement demandé à des responsables politiques de publier des communiqués condamnant Ansar Allah ; certains ont répondu favorablement, tandis que d’autres ont refusé.

Mais Aoun est allé plus loin que ce qui lui était demandé. Il a adopté dans son discours des positions qui contredisent ce que ses proches laissent fuiter quant à sa volonté d’engager un dialogue direct avec le Hezbollah pour s’entendre sur la phase à venir, et a décidé de ne laisser aucune passerelle entre lui, la Résistance et son environnement.

Il n’a même pas tenu compte des exigences de l’occasion ni de la forme requise pour un discours présidentiel, se présentant comme le président d’une partie des chrétiens, au détriment d’autres chrétiens et de larges franges de Libanais.

Il a également contredit une démarche d’ouverture qu’il avait amorcée envers l’Iran, illustrée par un long entretien avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, portant notamment sur la question de l’ambassadeur iranien au Liban, et suivi d’une visite d’une délégation de l’ambassade d’Iran au palais de Baabda pour poursuivre les discussions.

Quant au fond de ce qu’Aoun a voulu entériner, il rejoint ce sur quoi les parties américaine et saoudienne ont insisté : aucun dialogue avec le Hezbollah, si ce n’est selon les conditions de l’accord-cadre.

Il est frappant de constater qu’Aoun, qui s’était entendu avec le président de la Chambre des députés, Nabih Berri, sur un mécanisme visant à briser l’impasse et à relancer le dialogue, a mis dans l’embarras Berri, lequel s’entretient en permanence avec le Hezbollah afin de maintenir ouverts les canaux de dialogue avec Baabda.

Une source concernée a déclaré que les propos d’Aoun constituent « une donnée nouvelle et avancée, que la direction de la Résistance abordera différemment, car l’affaire ne se limite plus à un différend politique maîtrisable, mais comporte des indices d’un passage de la présidence à une phase plus conflictuelle, ainsi qu’une tentative d’imposer une nouvelle équation politique selon laquelle il est demandé à la Résistance de faire des concessions en premier, tandis qu’on n’exige de l’occupation que de respecter ce qui est censé lui incomber en vertu du droit et des résolutions internationales ».

La source a estimé qu’Aoun « a placé Berri devant une réalité différente, après que les positions ont dépassé les limites de la divergence traditionnelle pour toucher au cœur de la relation politique entre la présidence et la Résistance ».

Dans le même contexte, l’entourage du président de la Chambre a rapporté que ce dernier n’était pas à l’aise avec la manière dont Aoun a choisi d’annoncer ses positions, notamment en mettant l’Iran et ‘Israël’ sur un même plan.

Mais la contradiction la plus flagrante dans le discours d’Aoun réside dans son appel à l’unité des rangs libanais, parallèlement à un discours qui ne semble avoir d’autre fonction que d’approfondir la division et de placer une large catégorie de Libanais sur le banc des accusés.

Comment un président de la République peut-il appeler à l’unité nationale tout en adoptant un langage de confrontation avec une grande partie de son peuple ?

Et comment peut-il parler du refus de l’assujettissement de la décision nationale à l’étranger sans mentionner les ingérences américaines répétées dans les affaires libanaises, ni les pressions exercées sur les institutions et les décisions nationales ?

La souveraineté est-elle devenue sélective, invoquée lorsqu’il s’agit de l’Iran et suspendue lorsque l’ingérence est américaine ?

Où se situe la présidence par rapport aux déclarations américaines concernant le Liban, qui ont brandi la menace d’introduire des parties extérieures sur son territoire sous prétexte de faire face au Hezbollah ? Ou certaines ingérences sont-elles désormais acceptables du simple fait qu’elles émanent de capitales disposant de leviers de pression ?

En somme, le discours d’Aoun révèle une approche sélective des ingérences extérieures, où les positions se mesurent à l’aune de l’identité de la partie qui intervient, et non de l’atteinte que son ingérence porte à la souveraineté libanaise.

Alors que le président a durci le ton envers l’Iran, il a ignoré les pressions américaines et saoudiennes ainsi que l’influence directe qu’elles exercent sur la décision libanaise.

Sur le plan intérieur, son passage à l’imposition de conditions préalables pour traiter avec le Hezbollah ajoute de nouvelles complications à la relation entre les deux parties et réduit la marge de manœuvre que Berri tente de préserver afin d’éviter que le différend ne glisse vers une confrontation politique directe.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar