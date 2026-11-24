Gaza|Exécution de collaborateurs à Khan Younès : la Résistance intensifie la « guerre de l’ombre »

La Résistance palestinienne a exécuté, dimanche à l’aube, la peine capitale à l’encontre d’un certain nombre de collaborateurs de l’occupation, dont l’implication a été établie dans la transmission de renseignements sécuritaires sensibles aux services de renseignement israéliens, ayant conduit à l’assassinat de plusieurs résistants ainsi qu’au martyre de dizaines de civils et à la blessure d’autres.

Selon un communiqué publié par la plateforme « Al-Haris », affiliée à la sécurité de la Résistance, l’exécution a été menée par peloton d’exécution sur une place publique du gouvernorat de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, dans une démarche par laquelle la Résistance a voulu adresser un message à l’ensemble des collaborateurs de l’occupation, affirmant que « la justice s’applique et que le châtiment est inéluctable ».

Cette opération, fondée sur les dispositions révolutionnaires, vient couronner une bataille sécuritaire prolongée et d’une extrême complexité que mène la Résistance contre les services de renseignement israéliens ; elle avait été précédée d’une mesure similaire à la fin du mois de juillet dernier contre l’un des collaborateurs ayant fourni les informations qui ont mené à l’assassinat du commandant des « Brigades Al-Qassam », Ezzedine Al-Haddad, et dont des enregistrements vidéo montrant les aveux avaient été diffusés.

Selon une source au sein de la sécurité de la Résistance qui s’est confiée au quotidien libanais Al-Akhbar, les résistants vivent en « état d’alerte permanent face à des strates imbriquées de défis », au premier rang desquels figurent les groupes de collaborateurs déployés à l’est de la « Ligne jaune », qui tentent quotidiennement de mener des opérations d’enlèvement et d’incursion dans les zones adjacentes, tout en cherchant de manière continue à faire basculer davantage de jeunes dans le bourbier de la trahison, exploitant les conditions humanitaires difficiles et l’imbrication entre les zones de la « Ligne jaune » et les rassemblements de déplacés.

La source ajoute que les efforts des services de renseignement israéliens et des groupes de collaborateurs se sont conjugués ces dernières semaines dans la plus vaste campagne de propagande du genre jamais menée, au cours de laquelle des milliers de tracts accompagnés de cigarettes et de café ont été largués, comportant des formules sociales « amicales » ainsi qu’un numéro de contact avec un officier du service « Shin Bet ».

Parallèlement, les collaborateurs continuent à titre personnel de contacter leur entourage social dans le but de recruter davantage de jeunes, promettant aux personnes abusées des conditions de vie confortables, des salaires mensuels et une assurance maladie.

Toutefois, les collaborateurs ayant fui l’enfer de ces zones, pour échapper à la propagation de la consommation de drogue, à la dépravation morale et aux conflits internes, confirment, selon la source, que « toutes les promesses s’évaporent dès l’instant où l’on est impliqué », les collaborateurs se retrouvant utilisés comme « boucliers humains dans les opérations de recherche de tunnels et les missions d’enlèvement périlleuses auxquelles les éléments de l’armée d’occupation ne participent pas, et dans des conditions de vie d’une extrême humiliation et difficulté ».

Malgré les moyens considérables déployés par l’occupation pour constituer et développer ces groupes de collaborateurs, ainsi que la complémentarité entre l’action de ses services de renseignement et les membres de ces groupes, la sécurité de la Résistance est parvenue à réaliser de nombreuses percées dans leurs rangs et à appréhender des dizaines de leurs éléments.

Cela s’explique par le rejet sociétal de toute normalisation avec l’idée de trahison, et par l’échec du milieu des collaborateurs dans les zones de la « Ligne jaune » à bâtir un cadre social acceptable sur le plan national.

De même, la fuite collective de dizaines de familles et de jeunes de ces zones vers l’ouest de la bande de Gaza a constitué une mine de renseignements, contribuant à faire échouer et à démanteler des dizaines d’opérations, tout en offrant une vision précise du mode opératoire des formations de collaborateurs.

Source : Médias