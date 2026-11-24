Mises en garde contre une « opération contre la Syrie » : Fidan divise les Druzes en « trois groupes »

Dans une nouvelle tentative turque visant à relancer le dossier épineux de Soueïda, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a mis en garde contre ce qu’il a qualifié de « plan israélien visant à instrumentaliser les Druzes », lesquels se divisent, selon lui, en trois groupes, dont deux se rangent aux côtés du gouvernement syrien de transition, a-t-il affirmé.

Lors d’un long entretien accordé à la chaîne « TGRT Haber », Fidan a ajouté que le groupe druze soutenu par Tel-Aviv « reçoit chaque semaine des armes et des munitions par hélicoptère » et qu’il « tente de provoquer l’armée syrienne et de la pousser à riposter, afin qu’Israël utilise la confrontation comme prétexte pour intervenir sous couvert de protéger les Druzes ».

Il a poursuivi en indiquant qu’Israël dispose d’un « scénario pour lancer une opération contre la Syrie sous le prétexte des Druzes », avertissant que les répercussions d’une telle opération ne resteraient pas circonscrites à l’intérieur de la Syrie, et affirmant qu’« Ankara a discuté de cette éventualité avec ses alliés dans la région ainsi qu’avec des responsables américains et européens ».

Les déclarations de Fidan, dans lesquelles il a indirectement attaqué le chef spirituel druze cheikh Hikmat al-Hijri, qui dirige l’« Administration autonome » soutenue par Tel-Aviv à Soueïda, interviennent quatre jours après sa rencontre à Ankara avec les ministres syriens des Affaires étrangères et de la Défense, Assaad al-Chaibani et Murhaf Abu Qasra, et l’annonce par les deux parties du relèvement du niveau de coordination sécuritaire et militaire entre elles.

Ces propos s’inscrivent également dans le contexte de la poursuite de la lutte d’influence turco-israélienne en Syrie, qui a atteint son paroxysme lorsque Tel-Aviv a empêché Ankara de se déployer dans des bases aériennes du nord et du centre du pays, et a ciblé des aéroports et des positions militaires dans les provinces d’Idleb et de Homs où la Turquie cherchait à s’implanter.

Alors que les positions du ministre turc concordent avec les accusations précédemment lancées par les autorités de transition contre les factions locales de Soueïda, accusées de « provoquer » les forces gouvernementales qui assiègent le gouvernorat, ses propos ont suscité des réactions de colère dans certains milieux druzes, pour plusieurs raisons : les unes liées au fait d’impliquer les Druzes dans le conflit turco-israélien, et les autres à la tentative d’Ankara d’ancrer une « classification » de ces derniers en fonction de leur relation avec Israël ou avec Damas.

Dans ce cadre, le « Réseau académique druze » aux Pays-Bas a annoncé avoir adressé une notification juridique au gouvernement turc par l’intermédiaire de son ambassade à La Haye, soulignant que les déclarations de Fidan placent les Druzes dans un cadre sécuritaire collectif et risquent de contribuer à l’incitation contre eux.

Le réseau a demandé à Ankara d’enquêter sur des campagnes médiatiques et confessionnelles qui, selon lui, visent les Druzes et d’autres minorités syriennes, précisant avoir informé des instances onusiennes, américaines et néerlandaises de sa démarche. Alors que les critères retenus par Fidan pour diviser les Druzes en trois « clans » ou « tribus » (selon la traduction) ne sont pas clairs, ses propos font apparemment référence aux trois autorités spirituelles druzes de Soueïda : cheikh Hikmat al-Hijri, cheikh Youssef Jarbou et cheikh Hammoud al-Hinnawi.

Toutefois, le fait qu’il considère que deux de ces groupes se tiennent aux côtés du gouvernement de transition soulève de nombreuses interrogations, compte tenu de la présence des cheikhs Jarbou et al-Hinnawi à Soueïda et de leur refus, à plus d’une reprise, de se soumettre aux autorités, notamment après les massacres de juillet, lorsqu’ils ont adressé de vives critiques au gouvernement de Damas et exigé une enquête internationale, la levée des restrictions imposées au gouvernorat et la libération des personnes enlevées. Ils ont également remercié cheikh Mowafaq Tarif, chef spirituel des Druzes dans les territoires occupés, qui constitue le trait d’union entre al-Hijri et les autorités israéliennes, pour son soutien.

Parallèlement à ce qui précède, les déclarations du ministre turc coïncident avec une série de mutations régionales, à commencer par l’alliance militaire saoudo-turco-pakistanaise (le pacte de La Mecque), à laquelle Damas a annoncé étudier son adhésion, en passant par l’élargissement de la coopération militaire entre les autorités de transition et, d’une part, la Turquie, qui affirme œuvrer à l’entraînement des forces syriennes, et, d’autre part, l’Arabie saoudite, qui cherche à faire venir des combattants syriens pour participer à la guerre qui l’oppose au Yémen, jusqu’aux changements politiques attendus en Israël à la suite des élections qui ont modifié les équilibres gouvernementaux à Tel-Aviv. Il semble qu’Ankara et Damas souhaitent tirer parti de ces facteurs pour faire bouger le dossier de Soueïda, qui connaît un profond blocage face au refus des factions locales de s’engager dans la « feuille de route » signée en Jordanie avec la participation des États-Unis, et à la volonté d’Israël d’exploiter au maximum la carte druze, parallèlement à la consolidation de sa présence dans le Sud, désormais soumis à son contrôle, direct ou indirect.

Source : Médias