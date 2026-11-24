Irak|Redéploiement à Jurf al-Sakhr : les « Brigades du Hezbollah» conservent leurs positions vitales

L’entrée des forces de sécurité irakiennes à Jurf al-Sakhr, au sud de Bagdad, vendredi dernier, n’a pas mis fin à la présence armée de la Résistance dans la région ; elle est en effet intervenue en vertu d’un compromis minutieux qui a réorganisé le dispositif sécuritaire, sans toutefois trancher la question de savoir qui détient le pouvoir de décision sur place.

Alors que le gouvernement présente ce qui s’est passé comme « une restauration de l’autorité de l’État et le début de la limitation de la détention d’armes », des données de terrain et des sources informées qui se sont confiées au quotidien libanais Al-Akhbar indiquent que le déploiement gouvernemental a concerné certaines parties de Jurf al-Sakhr, tandis que des sites vitaux sont restés hors de son périmètre, et que la présence des « Brigades du Hezbollah » (Kataëb Hezbollah) ainsi que leur influence dans la gestion du secteur demeurent intactes.

Ces sources précisent que les forces de sécurité se sont positionnées dans des zones qu’elles ont qualifiées de non vitales, alors que d’autres secteurs d’importance stratégique restent sous la responsabilité des « Brigades », ajoutant que ce qui s’est produit n’a pas dépassé une réorganisation des lignes de déploiement et une répartition des responsabilités.

Elles poursuivent en soulignant que la présence des forces fédérales aux côtés des formations du « Hachd al-Chaabi » ne signifie pas nécessairement la fin de la présence des « Brigades », mais reflète des ententes ayant permis d’éviter une confrontation directe et de gérer une transition progressive.

Ces données contredisent le discours officiel qui a entouré la création du « quartier général de contrôle » et l’ouverture des routes dans la région, lequel a présenté cette démarche comme « un tournant décisif dans l’extension de l’autorité de l’État ».

Le chef de la « Cellule des médias de sécurité », Saad Maan, a ainsi annoncé le début du retrait de la « 45e brigade » affiliée aux « Brigades », évoquant l’achèvement de la relève des unités en moins d’un mois, tandis que le porte-parole du commandant en chef des forces armées, Sabah al-Numan, a affirmé que les « Brigades » se retireraient d’Al-Jurf.

Cependant, des sources informées confirment le maintien de ces formations sur des positions à l’intérieur de la région.

Dans ce contexte, un dirigeant de l’une des factions de la Résistance a déclaré à Al-Akhbar que Jurf al-Sakhr « n’est pas sortie du contrôle ni du commandement des Brigades du Hezbollah », expliquant que ce qui s’est passé relevait d’une entente visant à éviter les frictions et à préserver le sang irakien, et non d’un retrait complet.

Il estime que parler d’imposition d’une autorité absolue constitue « une victoire médiatique et politique » qui ne reflète pas la réalité sur le terrain, soulignant que les arrangements pourraient inclure une permutation des missions et un repositionnement entre différents axes, avec le maintien des formations affiliées aux « Brigades ».

En revanche, le dirigeant du « Cadre de coordination », Ali al-Shammari, décrit ce qu’a connu Jurf al-Sakhr comme le fruit d’un « plan gouvernemental organisé » visant à consolider l’action des institutions sécuritaires et à unifier le commandement sur le terrain à travers le « quartier général de contrôle » conjoint.

Il mentionne la participation de l’armée, de la police fédérale et de la police de l’énergie à la protection des installations et des oléoducs, estimant que cela renforce la stabilité et ne nie pas le rôle joué par les formations du « Hachd al-Chaabi » et des « Brigades du Hezbollah », mais s’inscrit dans le cadre de « la complémentarité et de la coordination » sous la supervision du commandant en chef des forces armées.

Il ajoute que « la région est désormais ouverte aux citoyens et aux institutions officielles, et qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter ».

Toutefois, cette description reconnaît implicitement que la voie suivie dans la région ne repose pas sur une éviction totale et immédiate des « Brigades », mais sur une formule de coordination entre plusieurs formations.

Pour sa part, le chercheur en affaires politiques Ali Muhyi al-Din estime, dans une déclaration à Al-Akhbar, que considérer ce qui s’est passé comme un retrait définitif ignore la complexité des équilibres sécuritaires et politiques, et que le scénario le plus réaliste réside dans la poursuite de la présence et de l’influence des « Brigades », que ce soit par un redéploiement, une rotation des tâches ou des arrangements conjoints préservant les intérêts des différentes parties.

Il juge que les récentes mesures s’apparentent davantage à une gestion de crise et à un allègement de la pression politique et médiatique qu’à un départ global mettant fin à leur influence sur le terrain.

Source : Médias