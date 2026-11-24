Un déficit d’environ 15 000 hommes : l’armée israélienne réclame « l’égalité » devant le service militaire

Les estimations publiées concernant l’ampleur du manque d’effectifs au sein de l’armée d’occupation israélienne varient. Toutefois, selon les dernières données rapportées par l’armée (site Walla, 8 novembre 2026), ce déficit est évalué à environ 15 000 soldats.

Il ne se limite pas aux unités combattantes, mais touche également les cadres professionnels et techniques — ingénieurs, programmeurs et spécialistes expérimentés —, ainsi que les personnels du secteur logistique.

Cette situation, conjuguée à l’élargissement des missions militaires et à la multiplicité des fronts, pousse le commandement de l’institution militaire à prolonger le service obligatoire à 36 mois, ce qui entraîne un recours accru aux forces de réserve, dont les membres effectuent désormais un service annuel oscillant entre 80 et 100 jours, contre 21 jours une fois tous les trois ans avant le 7 octobre 2023.

À cela s’ajoute, selon le rapport de Walla, le rappel de combattants tout juste libérés du service obligatoire (il y a quelques mois à peine), parallèlement au rappel périodique continu des mêmes réservistes, sachant que nombre d’entre eux souffrent de charges économiques et matérielles accumulées.

Ainsi, la crise des effectifs se répartit sur trois niveaux : une pénurie au sein des forces régulières, une usure continue de la réserve, et une baisse du nombre de cadres professionnels et techniques dont l’armée a besoin pour faire fonctionner ses systèmes, ses services de renseignement et mener à bien l’ensemble de ses opérations.

Cependant, les chiffres qui circulent, bien qu’ils témoignent de l’ampleur des pressions auxquelles l’armée est confrontée, ne sauraient être considérés comme la preuve que la crise a atteint un seuil capable de paralyser sa capacité à exécuter ses missions ; il existe en effet une grande différence entre un déficit relatif et une incapacité opérationnelle.

Certes, un mécontentement croissant se fait sentir dans les rangs des forces de réserve en raison des rappels répétés s’étalant sur des semaines ou des mois chaque année, mais ce malaise n’a pas atteint, du moins jusqu’à présent, un niveau permettant de le qualifier de phénomène ou de refus collectif des ordres de rappel.

Cela s’explique par le fait que le service militaire demeure un pilier fondamental de l’identité des Israéliens et de leur cycle de vie, constituant le prolongement ou la traduction de leur prise de conscience de la nécessité d’une préparation permanente face aux menaces dans un environnement hostile à leur entité et à leur État.

Bien que les années précédant le 7 octobre aient connu un recul de la routine de guerre chez les Israéliens — se traduisant notamment par une réduction de la durée du service militaire, attribuée à la vague de normalisation qui avait alors déferlé sur la région —, l’opération « Déluge d’Al-Aqsa » et les guerres qui ont suivi ont ravivé ces charges après un long relâchement.

Quant aux manifestations de protestation évoquées aujourd’hui, elles ne découlent pas d’une remise en cause du service militaire ni de sa nécessité, d’autant plus que la majorité des Israéliens tend à soutenir les guerres ouvertes ; elles sont plutôt l’expression d’un conflit idéologique et social interne, dû aux exemptions de conscription accordées aux franges juives ultra-orthodoxes (les Haredim), que la majorité laïque et traditionnelle perçoit comme une inégalité injuste faisant peser le fardeau du service sur une catégorie bien précise.

Les déclarations et mises en garde émanant des Israéliens — qu’il s’agisse de responsables, d’éditorialistes et de commentateurs ou du grand public — ne sont qu’une réaction à ce déséquilibre dans la répartition des charges.

Néanmoins, le manque d’effectifs dans l’armée demeure l’expression réelle d’une crise dont l’institution militaire semble vouloir amplifier publiquement l’écho afin d’obtenir l’entérinement de la prolongation du service obligatoire lui-même, d’en faire supporter le coût au Trésor public par une augmentation du budget militaire, et d’exercer une pression en faveur de la conscription des religieux, fût-ce à des postes non combattants.

Source : Médias