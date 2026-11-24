La Russie dit avoir abattu près de 700 drones ukrainiens dans la nuit

La Russie a annoncé mardi avoir intercepté et abattu près de 700 drones ukrainiens dans la nuit au-dessus d’une demi-douzaine de ses régions, dont celle de Moscou, et de la péninsule de Crimée annexée.

Cette annonce intervient alors que Kiev a revendiqué des attaques contre deux navires russes menées au large de la Libye, dans ce qui apparaît comme une nouvelle extension de la guerre entre l’Ukraine et la Russie qui dure depuis près de cinq ans.

« Au cours de la nuit passée, les forces de défense aérienne ont intercepté et détruit 699 drones de type aérien ukrainiens », a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram, selon l’AFP.

Les drones ont été abattus au-dessus des régions de Briansk, Belgorod, Kaluga, Orel, Smolensk, Moscou et de la Crimée, péninsule de la mer Noire que la Russie a annexée en 2014.

Le maire de Moscou Sergueï Sobianine a de son côté annoncé que « 355 drones ont été lancés en direction de la région de Moscou » et 63 engins « ont été détruits à l’approche » de la capitale russe, dans la nuit de lundi à mardi.

Les autorités russes n’ont pas fait état de morts ou de blessés dans l’immédiat.

La Russie continue de pilonner l’Ukraine, sur fond de tentatives américaines de faire avancer les pourparlers destinés à mettre fin au conflit.

Deux personnes ont été tuées et 41 autres blessées dans des frappes russes dans la nuit de lundi à mardi sur la ville de Zaporijjia, dans le sud-est de l’Ukraine, selon un bilan provisoire des services de secours.

Les forces russes, qui occupent une partie de cette région méridionale, ont « mené 687 frappes sur 54 localités de la région de Zaporijjia » au cours des dernières 24H, a déclaré tôt mardi Ivan Fedorov, responsable du Conseil de défense de la région.

Ces frappes interviennent quelques jours après une attaque de drone russe ayant fait 12 morts dans l’effondrement partiel d’un immeuble résidentiel de Dymer, à environ 45 kilomètres au nord de Kiev.

Le président russe Vladimir Poutine a promis la semaine dernière d’infliger à l’Ukraine de « douloureuses » représailles après les récentes frappes de Kiev contre le pont de Crimée.

Le ministère russe de la Défense a annoncé mardi que ses forces avaient mené avec succès une frappe contre un cargo naviguant au sud-ouest de la ville d’Odessa, sur la mer Noire, qui transportait du fret à des fins militaires.

Source : Médias